Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Tre finti carabinieri sono stati arrestati nel fine settimana per truffa aggravata ai danni di donne anziane in provincia di Arezzo. I militari hanno recuperato oro e denaro che le vittime avevano consegnato ai malviventi, convinte che dovessero essere confrontati con quelli rubati durante alcune rapine e furti.

Truffe ad Arezzo, il primo raggiro in Valtiberina

Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, nel primo episodio un 27enne originario della provincia di Napoli ha contattato una donna di 81 anni della Valtiberina. Fingendosi un carabiniere, le ha raccontato che l’auto del marito era stata notata nei pressi di una gioielleria, dove alcuni malfattori avevano appena commesso una rapina. Le ha quindi detto che sarebbe passato a controllare l’oro e il denaro presenti in casa, per confrontarli con la refurtiva.

L’uomo si è presentato all’abitazione e la donna gli ha consegnato monili in oro del valore di circa 16mila euro e 1500 euro in contanti. Resasi conto del raggiro, la vittima ha chiamato i Carabinieri di Sansepolcro. I militari hanno cercato l’auto descritta da alcuni vicini e hanno intercettato un veicolo noleggiato a Isernia. Il conducente aveva con sé tutta la refurtiva, poi restituita alla donna. Arrestato per truffa aggravata, dopo la convalida è stato accompagnato nella propria abitazione in Campania, agli arresti domiciliari.

Arrestata anche una coppia

Nel secondo caso sono stati arrestati una donna di 39 anni, della provincia di Bari, e un uomo di 20 anni, della provincia di Caserta. I due hanno convinto una donna di 75 anni, originaria dell’Umbria e residente a Cortona, che avrebbero dovuto verificare i suoi preziosi e i contanti, per accertare che non corrispondessero a quanto sottratto da un ladro durante un furto.

La vittima ha preparato alcuni oggetti d’oro, un orologio con quadrante in oro e poco più di 100 euro, consegnandoli alla coppia, presentatasi a casa sua. Alcuni turisti hanno però segnalato al 112 un’auto che si allontanava dal centro cittadino con manovre azzardate. I Carabinieri hanno rintracciato il veicolo sulla strada provinciale 34: le perquisizioni personali e dell’auto hanno permesso di recuperare la refurtiva e arrestare entrambi per truffa aggravata.

Indagini su altri episodi

La Procura della Repubblica di Arezzo sta svolgendo ulteriori accertamenti per verificare se i tre arrestati siano coinvolti in altri colpi analoghi, commessi nei giorni scorsi in provincia.

Carabinieri