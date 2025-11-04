Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due arresti domiciliari per furto aggravato e truffa aggravata tra Santa Maria Capua Vetere e Napoli. I provvedimenti sono stati eseguiti nella mattinata del 2 novembre, su richiesta della Procura della Repubblica, e riguardano episodi di raggiri ai danni di persone anziane residenti nel Cilento e in altre località, attraverso la falsa identità di appartenenti alle forze dell’ordine.

Le indagini e la ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’attività investigativa ha permesso di ricostruire una serie di episodi in cui gli indagati, spacciandosi per carabinieri, hanno messo in atto furti e truffe ai danni di anziani. In particolare, un uomo di 53 anni è stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Vallo della Lucania, per aver compiuto un furto in abitazione aggravato ai danni di una donna residente nel Cilento.

Il modus operandi: la truffa del finto carabiniere

L’indagine ha evidenziato come il 53enne residente a Santa Maria Capua Vetere, insieme a un complice non ancora identificato, abbia architettato un piano ingegnoso. Il complice si è presentato telefonicamente come maresciallo dei Carabinieri, informando la vittima che a Paestum si era verificata una rapina e che era stata ritrovata un’autovettura intestata al marito della donna. Con la scusa di dover verificare i gioielli in oro presenti in casa, per escludere collegamenti con la rapina, è stato organizzato l’incontro.

La distrazione e il furto dei monili in oro

Approfittando della presenza di un’amica della vittima, il 53enne è riuscito a farsi dare il numero di telefono dell’amica e, dopo averla contattata, l’ha convinta ad allontanarsi dall’abitazione. Rimasta sola, la vittima ha accolto l’uomo che, nonostante i sospetti della donna, è riuscito a impossessarsi di tutti i suoi gioielli in oro, fuggendo poi a bordo di un’autovettura.

Un secondo arresto per truffa aggravata a Napoli

Nella stessa mattinata, i Carabinieri della Stazione di Agropoli hanno eseguito un’altra ordinanza di arresti domiciliari nei confronti di un soggetto residente a Napoli per il reato di truffa aggravata. Anche in questo caso, la modalità utilizzata è stata simile: un uomo si è presentato telefonicamente come Capitano dei Carabinieri e si è recato presso l’abitazione della vittima per farsi consegnare alcuni preziosi.

