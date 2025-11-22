Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due uomini sono stati arrestati per rapina aggravata dopo aver aggredito e derubato due sorelle nella loro abitazione. I fatti sono avvenuti il 17 novembre a Cesena, dove i malviventi si sono finti carabinieri per entrare in casa delle vittime. L’intervento tempestivo delle forze dell’ordine ha permesso di intercettare i sospetti a Pantalla, nei pressi di Perugia, recuperando la refurtiva e assicurando i responsabili alla giustizia.

I fatti: il raggiro e l’aggressione

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha preso il via a seguito di una segnalazione giunta alla Sala Operativa. Gli agenti hanno agito rapidamente, riuscendo a fermare i due sospetti poco dopo la fuga.

Nel corso della giornata del 17 novembre, due uomini, cittadini italiani, si sono presentati presso l’abitazione di due giovani sorelle a Cesena, fingendosi appartenenti all’Arma dei Carabinieri. Con la scusa di dover effettuare accertamenti su presunti reati legati alle auto delle vittime, hanno chiesto di entrare in casa. Una volta all’interno, hanno richiesto la consegna di tutto il denaro e dei monili di valore, tra cui alcune sterline d’oro, sostenendo di doverli inventariare.

Le sorelle, inizialmente, hanno assecondato le richieste, ma insospettite dall’atteggiamento dei due uomini, si sono rifiutate di consegnare ulteriori oggetti. A quel punto, i finti carabinieri hanno reagito con violenza, aggredendo le giovani con spinte e pugni.

La fuga e l’intervento dei soccorsi

Durante la colluttazione, una delle due sorelle è riuscita a divincolarsi e a chiedere aiuto dalla finestra. Nell’agitazione, è caduta dal primo piano, riportando gravi lesioni. I due uomini, allarmati dalle grida, sono fuggiti rapidamente. Un passante, attirato dalle richieste d’aiuto, ha ripreso la scena con il proprio smartphone e ha chiamato il Numero Unico di Emergenza, permettendo così l’intervento tempestivo dei soccorsi e delle forze dell’ordine.

L’indagine e la cattura

Il personale dell’Arma dei Carabinieri, grazie all’analisi delle telecamere di lettura targhe per il controllo stradale, ha individuato l’auto dei fuggitivi che si stava dirigendo verso sud lungo la superstrada E45. Tutte le forze dell’ordine del territorio sono state allertate per avviare le ricerche.

Poco dopo, il veicolo è stato intercettato all’altezza di Pantalla da due pattuglie della Polizia Stradale di Todi (Perugia). Nonostante un tentativo di fuga, i due uomini sono stati bloccati e accerchiati dalle auto della Polizia Stradale.

La perquisizione e il riconoscimento

Durante la perquisizione personale e del veicolo, gli agenti hanno recuperato tutto il denaro e gli oggetti di valore sottratti alle vittime. Gli oggetti sono stati elencati e successivamente riconosciuti dalle due sorelle. La corrispondenza tra i fermati e la descrizione fornita dalle vittime, oltre alle immagini registrate dal passante, ha permesso di confermare l’identità dei responsabili.

Le conseguenze per le vittime e i responsabili

Le due sorelle hanno riportato lesioni diagnosticate con una prognosi superiore a 30 giorni. I due uomini sono stati sottoposti a fermo di polizia giudiziaria per il reato di rapina aggravata in concorso e, su disposizione del Pubblico Ministero della Procura di Spoleto, sono stati associati alla casa circondariale di Spoleto. In seguito all’udienza, il G.I.P. ha convalidato il fermo, applicando ai due uomini la misura cautelare degli arresti domiciliari.

