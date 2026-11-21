Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Una coppia ha sventato una tentata truffa e ha permesso ai Carabinieri di arrestare 2 persone. I presunti responsabili sono stati fermati dopo aver ritirato denaro e gioielli nell’abitazione dei coniugi a Trofarello, in provincia di Torino.

La telefonata del finto carabiniere e il sospetto del marito

Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, la truffa è iniziata con una chiamata al telefono fisso della coppia. Un uomo si è presentato come appartenente all’Arma e ha detto di agire per conto della Procura. Ha poi sostenuto che, analizzando le immagini delle telecamere, gli investigatori avessero individuato la targa dell’auto usata per una rapina in gioielleria.

Con questo pretesto, il sedicente carabiniere ha chiesto alla moglie di raccogliere tutto il denaro e l’oro presenti in casa, per consentire un confronto. La conversazione, ricevuta nei giorni precedenti all’intervento, è durata almeno 2 ore ed è proseguita anche in videochiamata, probabilmente per rendere più credibile la richiesta. Alla donna è stato inoltre intimato di non parlarne con nessuno, per non violare il cosiddetto “segreto istruttorio”.

Il marito, 66 anni, ha però dubitato che dall’altra parte ci fosse davvero un militare e ha chiamato la Stazione dei Carabinieri. La coppia non ha seguito l’indicazione di mantenere il silenzio: la telefonata ha consentito ai militari, con il supporto del Nucleo Operativo della Compagnia di Moncalieri, di predisporre l’intervento a Trofarello.

Il ritiro del bottino e gli arresti

I Carabinieri hanno bloccato in flagranza i 2 presunti malviventi subito dopo il ritiro del bottino, avvenuto sulla soglia dell’abitazione. Un ragazzo di 16 anni si era appena impossessato di 13 mila euro e 100 grammi di monili d’oro; il complice maggiorenne lo aspettava in un’auto parcheggiata a breve distanza.

La refurtiva è stata recuperata per intero e restituita ai coniugi. Su disposizione delle autorità giudiziarie competenti, il maggiorenne è stato sottoposto agli arresti domiciliari. Il minorenne, dopo la convalida dell’arresto, è stato rimesso in libertà.