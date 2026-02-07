Finti carabinieri rubano 30mila euro di gioielli a Belluno, ecco come hanno agito: arrestati dalla polizia

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Finta telefonata di un maresciallo, raggiro ai danni di un’anziana e due persone catturate: è questo il riassunto dell’operazione condotta dalla Squadra Mobile di Belluno, che ha portato all’arresto di due soggetti responsabili di truffa aggravata ai danni di una donna di 81 anni. I fatti sono avvenuti lo scorso 2 febbraio nel capoluogo veneto, dove la vittima è stata ingannata con uno dei metodi più diffusi tra i truffatori.

Il raggiro: la finta telefonata e la messinscena

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la truffa è stata messa in atto attraverso una telefonata all’utenza fissa dell’anziana. Un uomo, spacciandosi per un maresciallo dei Carabinieri di Sedico, ha avvisato la donna che la targa dell’auto del marito era stata clonata e usata per una rapina in gioielleria. Per rendere la storia più credibile, il truffatore ha sostenuto che il marito avrebbe dovuto recarsi subito presso l’ufficio di polizia, lasciando così la vittima sola in casa.

Il piano è proseguito con l’arrivo di un complice, che si è presentato all’abitazione della donna fingendosi un agente in borghese incaricato di verificare i gioielli presenti in casa. Con questa scusa, l’uomo si è fatto consegnare i monili e si è rapidamente dileguato.

La scoperta della truffa e l’intervento della Polizia

Nel frattempo, il marito e la figlia dell’anziana, recatisi presso la stazione dei Carabinieri di Sedico, hanno compreso che si trattava di una vera e propria truffa. Hanno quindi dato l’allarme, permettendo agli agenti della Squadra Mobile e dell’U.P.G.S.P. di avviare le indagini.

Grazie a un’attenta attività investigativa, le forze dell’ordine sono riuscite a individuare l’autovettura utilizzata dai truffatori, che è stata fermata poco dopo. A bordo è stato identificato il primo responsabile: un uomo di origini campane, classe 82, già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio.

La ricostruzione degli spostamenti e il secondo arresto

Gli accertamenti successivi hanno permesso di ricostruire la dinamica degli spostamenti dei due uomini, tipica di questi reati. I truffatori avevano noleggiato l’auto a Napoli e si erano diretti a Belluno, dove avevano prenotato una stanza in un bed & breakfast. Dopo aver commesso la truffa, i due si sarebbero dovuti separare per far perdere le proprie tracce.

Il tempestivo intervento degli agenti presso la struttura ricettiva di Belluno ha consentito di fermare anche il secondo uomo, anch’egli di origini campane, classe 92 e incensurato. In questa occasione, la Polizia ha recuperato l’intera refurtiva: 325 g di monili in oro di varia tipologia, per un valore stimato di circa 30.000 euro. I gioielli sono stati poi restituiti all’anziana vittima.

Le misure cautelari e i provvedimenti successivi

A seguito dell’arresto, i due uomini, su disposizione del Pubblico Ministero, sono stati trasferiti presso la casa circondariale di Baldenich, in attesa dell’udienza di convalida. Successivamente, il giudice ha disposto per entrambi la misura cautelare degli arresti domiciliari.

Inoltre, il Questore di Belluno ha emesso nei confronti dei due truffatori la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio, rispettivamente della durata di 4 anni e 3 anni.

