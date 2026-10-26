Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

I Carabinieri hanno arrestato tre uomini in due distinte operazioni con l’accusa di truffa aggravata. Decisive le chiamate al 112, che hanno consentito ai militari di intervenire tempestivamente a Roccaforzata e Maruggio, in provincia di Taranto, sorprendendo i sospettati proprio mentre tentavano di farsi consegnare contanti e gioielli dalle vittime.

Tentata truffa a Roccaforzata

Il primo arresto è avvenuto a Roccaforzata. I militari della Stazione di San Giorgio Ionico hanno fermato in flagranza un 48enne campano, che si era presentato a casa di una 58enne per ritirare contanti e accessori d’oro.

La donna aveva ricevuto sul cellulare una telefonata da un numero anonimo. L’interlocutore, che si sarebbe spacciato per un maresciallo dei Carabinieri, le aveva parlato di una presunta indagine a suo carico e l’aveva convinta a preparare denaro e monili da consegnare a un collega, sostenendo che servissero a dimostrare la sua estraneità a dei fatti contestati.

Il figlio della vittima smaschera il raggiro

Il figlio, presente in casa, si è insospettito e ha chiamato il 112. I militari sono intervenuti e hanno bloccato l’uomo proprio durante la consegna.

Dopo l’identificazione e le formalità di rito, il 48enne è stato condotto nella Casa circondariale di Taranto, su disposizione dell’Autorità giudiziaria.

La seconda operazione: due giovani fermati a Maruggio

A poche ore di distanza, i Carabinieri della Stazione locale hanno arrestato in flagranza altri due giovani, di 22 e 25 anni, entrambi della provincia jonica e ritenuti presunti responsabili di truffa aggravata in concorso.

A segnalare la situazione è stata una vicina di casa di un 85enne: insospettita dall’ansia dell’uomo, gli ha chiesto spiegazioni e lui le avrebbe riferito di aspettare una pattuglia dei Carabinieri a cui avrebbe dovuto consegnare del denaro. La donna ha avvisato il 112.

Intervenuti nell’abitazione, i militari hanno trovato il 25enne con una somma consistente di contanti e monili, appena ricevuti dall’anziano. Il presunto complice, il 22enne, è stato individuato poco lontano, in un’auto. Secondo la ricostruzione, i due avrebbero contattato l’uomo e gli avrebbero raccontato che la sua autovettura era stata rubata e che la nipote si trovava in stato di fermo in caserma per accertamenti. Si sarebbero quindi presentati a casa sua per ritirare denaro e preziosi.

Gli arresti dopo la segnalazione della vicina

La segnalazione della vicina e l’intervento dei Carabinieri hanno interrotto il presunto raggiro.

Completate le formalità in caserma, su disposizione dell’Autorità giudiziaria i due giovani sono stati accompagnati nelle rispettive abitazioni e sottoposti agli arresti domiciliari.

IPA