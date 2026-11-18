Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Tre giovani foggiani sono stati arrestati per una truffa ai danni di un’anziana 89enne. Secondo l’accusa, si sono spacciati per Carabinieri e le hanno sottratto gioielli e denaro: sono stati fermati poche ore dopo a Bernalda, in provincia di Matera, mentre erano a bordo di un’auto nella quale è stata recuperata la refurtiva.

Matera: il raggiro in casa

Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, i militari della Compagnia di Pisticci e quelli della Compagnia di Matera hanno arrestato in flagranza tre giovani, originari della provincia di Foggia e di età compresa tra 19 e 26 anni. Tra loro c’è una donna. I tre sono accusati di truffa aggravata in concorso.

Gli investigatori hanno ricostruito che uno dei sospettati è entrato nell’abitazione della vittima, di 89 anni, fingendosi un Carabiniere. Ha parlato di verifiche su una carta d’identità che sarebbe stata ritrovata e intestata all’anziana, convincendola a consegnargli tre anelli d’oro e 250 euro in contanti. Poi è fuggito, raggiungendo i complici che lo attendevano all’esterno.

Il fermo a Bernalda e il materiale sequestrato

Le indagini sono partite subito e hanno permesso ai Carabinieri di individuare l’auto usata dal gruppo e fermarla a Bernalda. La perquisizione ha portato al ritrovamento di altri gioielli, un orologio di lusso, più di mille euro in contanti e 5 smartphone.

La giovane donna indossava gli anelli appena sottratti, comprese le due fedi nuziali e un terzo anello. Aveva inoltre 0,3 grammi di hashish e una carta d’identità elettronica senza microchip: per quest’ultima circostanza è stata denunciata anche per falso materiale commesso da privato.

Al termine degli accertamenti, i tre sono stati dichiarati in arresto e, su disposizione dell’Autorità giudiziaria, condotti nelle Case circondariali di Matera e Potenza.