Finti commercianti e finti addetti alle poste, così venivano truffati on line i cittadini del Molise

Dieci persone sono state denunciate per truffa ai danni di cittadini molisani, utilizzando strumenti di comunicazione moderni per ingannare le vittime. Gli episodi si sono verificati nel corso dell’ultimo mese in Molise, e sono stati scoperti grazie alle indagini della Squadra Mobile.

Dettagli delle truffe

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il primo caso ha coinvolto un cittadino che, dopo aver ricevuto un sollecito di pagamento da una società, ha scoperto di aver versato denaro su un conto corrente fornito da truffatori tramite una falsa email.

Acquisti online ingannevoli

In due episodi, le vittime hanno acquistato online un telefonino di ultima generazione e un pezzo di ricambio per l’auto a prezzi apparentemente vantaggiosi, ma non hanno mai ricevuto i beni dopo aver effettuato il pagamento.

Falsi rimborsi e bonifici

Un’altra vittima è stata contattata telefonicamente da una finta addetta delle poste, che l’ha convinta a eseguire operazioni allo sportello automatico per ricevere rimborsi dall’Inps. In realtà, queste operazioni hanno svuotato il conto della vittima a favore dei truffatori.

Annunci di vendita e guadagni facili

Un’altra persona, dopo aver pubblicato un annuncio per la vendita di mobili usati, è stata convinta dai truffatori a versare denaro per sbloccare un falso bonifico. In ulteriori due casi, le vittime hanno ricevuto messaggi che promettevano guadagni facili in cambio di visualizzazioni online. Dopo aver ricevuto piccoli accrediti, è stato chiesto loro di effettuare bonifici istantanei di somme tra 2.000 e 16.000 euro, denaro che è andato perso.

Indagini e raccomandazioni

Nonostante le difficoltà nel risalire ai reali utilizzatori dei conti e delle utenze telefoniche, grazie alle indagini della Squadra Mobile, i responsabili sono stati identificati e denunciati. La Polizia di Stato invita i cittadini a prestare attenzione nei rapporti commerciali online, specialmente prima di effettuare transazioni finanziarie.

