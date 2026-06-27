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Due uomini sono stati arrestati per truffa aggravata in concorso ai danni di una coppia, dopo essere stati rintracciati dalla Polizia di Stato di Perugia grazie alla segnalazione di un cittadino. I due, già noti alle forze dell’ordine per precedenti contro il patrimonio e la persona, sono stati fermati presso una stazione di servizio sulla SS3Bis, dove sono stati trovati in possesso della refurtiva. Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la truffa è stata messa in atto con un raggiro telefonico che ha convinto le vittime a consegnare i propri gioielli.

L’identificazione e la perquisizione

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio ha avuto inizio quando un cittadino, dopo aver sentito una donna chiedere aiuto, ha notato uno dei due uomini allontanarsi di corsa da un’abitazione e salire su un veicolo dove lo attendeva il complice. I due si sono dati alla fuga, ma grazie agli elementi descrittivi forniti dal testimone e alla tempestività degli agenti, l’auto è stata individuata poco dopo presso una stazione di servizio sulla SS3Bis.

Una volta fermato il veicolo, i poliziotti hanno identificato i due uomini, rispettivamente di 33 anni e 39 anni, entrambi con numerosi precedenti di polizia. Durante il controllo, i soggetti hanno mostrato insofferenza, motivo per cui sono stati sottoposti a perquisizione personale e del veicolo. L’attività ha dato esito positivo: all’interno dell’auto in uso al 33enne è stato trovato un anello d’oro di dubbia provenienza, mentre il 39enne ha consegnato spontaneamente diversi monili d’oro, ammettendo che si trattava del provento della truffa.

Il modus operandi della truffa

Le vittime, una coppia visibilmente scossa, hanno raccontato agli agenti che nel pomeriggio erano state contattate telefonicamente da un uomo che si era finto appartenente alla Guardia di Finanza. Con abili artifizi e raggiri, il truffatore aveva fatto credere loro che la targa della loro auto fosse stata clonata e utilizzata per commettere una rapina. Sotto questa falsa premessa, il marito era stato indotto a recarsi in caserma, mentre la moglie era stata convinta a consegnare tutti i gioielli in suo possesso a un uomo che si sarebbe presentato a casa per “verificare” la corrispondenza con i beni sottratti nella presunta rapina.

Le indagini e l’arresto

I successivi accertamenti, supportati dalle dichiarazioni dei testimoni e dal riconoscimento della vittima, hanno permesso di attribuire la responsabilità della truffa ai due uomini fermati. Considerata la gravità dei fatti, entrambi sono stati arrestati per truffa aggravata in concorso e, su disposizione del Pubblico Ministero, trattenuti nelle camere di sicurezza in attesa del processo per direttissima.

La refurtiva, composta da gioielli in oro, è stata interamente recuperata e restituita ai legittimi proprietari. Inoltre, i poliziotti hanno sequestrato il telefono cellulare in uso a uno dei soggetti, sul quale verranno svolti ulteriori accertamenti per verificare l’eventuale coinvolgimento di altri complici.

Nei confronti dei due arrestati, il Questore ha avviato la procedura amministrativa per l’adozione del Foglio di Via Obbligatorio, una misura che impedirà loro di tornare nel Comune di Perugia per i prossimi quattro anni, obbligandoli a rientrare nel proprio comune di residenza. Tale provvedimento è stato adottato in considerazione della pericolosità sociale dei due uomini.

IPA