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Due uomini sono stati arrestati per tentata truffa aggravata ai danni di una donna di 70 anni nel quartiere Libertà di Bari. L’operazione, condotta dalla Polizia di Stato, è stata convalidata dall’Autorità Giudiziaria in sede di giudizio per direttissima. I due, un italiano di 26 anni e un tunisino di 28 anni, sono stati fermati dopo aver cercato di ingannare la vittima fingendosi appartenenti alla Guardia di Finanza.

L’operazione della Squadra Mobile

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è avvenuto nella mattinata del 26 agosto. Gli agenti dei “Falchi” della Squadra Mobile di Bari erano impegnati in un servizio di controllo del territorio quando hanno notato un’autovettura sospetta con due persone a bordo. Dopo aver seguito l’auto che si aggirava senza meta per la città, i poliziotti hanno deciso di pedinarla fino a quando si è fermata nei pressi di un condominio nel quartiere Libertà.

Pochi minuti dopo la sosta, uno dei due uomini è sceso dall’auto ed è entrato nel palazzo, per poi uscire rapidamente e dirigersi verso la vettura. Gli agenti, insospettiti dal comportamento, hanno deciso di intervenire. Alla vista della Polizia, il sospetto ha tentato la fuga, ma è stato bloccato dopo una breve colluttazione, durante la quale due agenti hanno riportato lesioni a causa della resistenza opposta. Nel frattempo, un altro equipaggio ha fermato l’auto con il secondo uomo all’interno.

La tentata truffa ai danni della 70enne

Una volta fermati, gli agenti hanno cercato di chiarire il motivo della fuga. È emerso che i due avevano appena tentato di truffare una donna di 70 anni residente nel palazzo. La vittima ha raccontato di aver ricevuto una telefonata da un presunto appartenente alla Guardia di Finanza, che le aveva comunicato la necessità di controllare i suoi gioielli, sostenendo che potessero essere il provento di una rapina. L’uomo le aveva detto che un collega sarebbe passato a casa sua per effettuare il controllo: si trattava proprio del soggetto fermato dagli agenti.

La signora, insospettita dal comportamento dell’uomo una volta entrato in casa, ha iniziato a urlare e chiedere aiuto, mettendo in fuga il falso finanziere, che è corso verso l’auto dove il complice lo attendeva. L’intervento tempestivo della Polizia ha permesso di bloccare entrambi prima che potessero allontanarsi.

Le accuse e le misure cautelari

I due uomini, già noti alle forze dell’ordine per precedenti di Polizia, sono stati arrestati per tentata truffa aggravata e denunciati per resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale. Sono stati condotti in carcere in attesa del giudizio per direttissima. Il 28 agosto, l’arresto è stato convalidato: per l’italiano sono stati disposti gli arresti domiciliari, mentre per il tunisino è stata confermata la custodia in carcere.

IPA