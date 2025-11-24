Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due persone denunciate dai Carabinieri a Cremona, dove un uomo di 34 anni e una donna di 25 anni sono stati fermati mentre simulavano una raccolta fondi a favore di persone invalide. I due, già noti alle forze dell’ordine, sono stati bloccati nel centro commerciale “CremonaPo” durante la giornata di domenica, mentre cercavano di ottenere denaro da ignari cittadini. L’intervento è stato effettuato dalla Sezione Radiomobile dei Carabinieri, che ha così impedito ai responsabili di dileguarsi dopo aver messo in atto la loro truffa.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’episodio si è verificato presso il centro commerciale “CremonaPo”, dove i due soggetti si erano presentati come operatori di un ente benefico. Utilizzando un finto tesserino e documenti falsi, hanno avvicinato i cittadini chiedendo donazioni, con la promessa che il denaro sarebbe stato destinato a persone con disabilità. In realtà, si trattava di una vera e propria truffa, orchestrata con modalità già note alle forze dell’ordine locali.

Il modus operandi dei truffatori

I Carabinieri hanno spiegato che la tecnica utilizzata dai due denunciati ricalca uno schema già osservato in passato. I malfattori si presentano con documenti e tesserini apparentemente ufficiali, riferendosi a fantomatiche associazioni benefiche. Fermano i passanti e chiedono una donazione, solitamente compresa tra 10 euro e 50 euro, sostenendo che il contributo servirà ad aiutare persone con difficoltà. In realtà, il denaro raccolto finisce nelle loro tasche.

Precedenti e contesto

Secondo quanto riferito dai Carabinieri, episodi simili si sono già verificati nei mesi scorsi, soprattutto all’interno del polo fieristico di Cremona durante varie manifestazioni. Diverse persone sono state denunciate per aver messo in atto la stessa truffa, sfruttando la buona fede dei cittadini e la sensibilità verso le persone con disabilità. Il fenomeno sembra intensificarsi in concomitanza con eventi pubblici e periodi di maggiore affluenza, come le festività natalizie.

L’intervento dei Carabinieri

Nel caso specifico, i militari della Sezione Radiomobile sono riusciti a intervenire tempestivamente, bloccando i due sospetti prima che potessero allontanarsi dal centro commerciale. Dopo aver accertato la falsità dei documenti esibiti e la natura ingannevole della raccolta fondi, i Carabinieri hanno proceduto con la denuncia all’Autorità Giudiziaria di Cremona per esercizio molesto dell’accattonaggio.

IPA