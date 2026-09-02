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È stato eseguito un arresto dalla Polizia di Stato che ha sventato una truffa ai danni di un anziano residente nel Vicentino. Il denaro, sottratto con l’inganno, è stato restituito alla vittima grazie all’intervento tempestivo degli agenti, che hanno fermato un giovane tunisino nei pressi di Piazza XX Settembre.

L’inseguimento e il recupero del denaro

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, nel pomeriggio di martedì 1 settembre, intorno alle ore 15.00, una pattuglia impegnata in attività di controllo del territorio nei pressi di Vicenza ha notato un giovane che, alla vista delle Volanti, ha assunto un atteggiamento sospetto e si è dato alla fuga. Durante la corsa, il ragazzo si è liberato di due buste di carta, nascondendole sotto un’auto parcheggiata nel tentativo di sottrarle all’attenzione degli agenti.

L’azione coordinata delle pattuglie ha permesso di bloccare il fuggitivo e recuperare le buste abbandonate. All’interno, gli agenti hanno rinvenuto una somma ingente: 41.000 euro in contanti. Mentre si procedeva all’identificazione del giovane e agli accertamenti sulla provenienza del denaro, la Sala Operativa della Questura ha ricevuto una segnalazione che si sarebbe rivelata fondamentale per chiarire l’accaduto.

La segnalazione della vittima e la ricostruzione della truffa

Poco dopo il fermo, un anziano residente nel Vicentino ha contattato la Polizia riferendo di essere stato vittima di una truffa. L’uomo ha raccontato di essere stato raggiunto telefonicamente da individui che, spacciandosi per appartenenti alle Forze dell’Ordine, lo avevano informato di essere coinvolto in una presunta rapina presso un istituto bancario. Approfittando dello stato di agitazione e della paura di conseguenze giudiziarie, i truffatori sono riusciti a convincerlo a consegnare tutto il denaro contante in suo possesso a un incaricato che si sarebbe presentato a casa sua per il ritiro.

Le indagini e la corrispondenza tra il denaro recuperato e quello sottratto

I successivi accertamenti degli investigatori hanno permesso di stabilire che la somma trovata nelle buste coincideva esattamente con quella appena consegnata dall’anziano ai truffatori. L’intervento delle Volanti ha quindi consentito di recuperare integralmente i 41.000 euro, impedendo che il denaro venisse definitivamente sottratto alla vittima.

L’arresto e le indagini in corso

Il giovane fermato, nato nel 2001, cittadino tunisino regolare sul territorio nazionale e incensurato, è stato tratto in arresto e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente, prontamente informata dei fatti. Sono in corso ulteriori approfondimenti investigativi per ricostruire l’intera rete di responsabilità e individuare eventuali complici coinvolti nell’organizzazione della truffa.

Il fenomeno delle truffe agli anziani e l’appello della Questura

L’operazione rappresenta un importante risultato nel contrasto alle truffe ai danni delle persone anziane, un fenomeno particolarmente insidioso perché sfrutta la vulnerabilità emotiva delle vittime. Il Questore di Vicenza ha rinnovato l’invito ai cittadini a diffidare di richieste di denaro avanzate telefonicamente da sedicenti appartenenti alle Forze dell’Ordine o ad altri enti pubblici e a contattare immediatamente il numero di emergenza in presenza di situazioni sospette.

IPA