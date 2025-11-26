Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due uomini sono stati arrestati a Torino per una serie di furti aggravati ai danni di persone anziane. Gli indagati si sarebbero finti tecnici del gas per introdursi nelle abitazioni e sottrarre gioielli e denaro per un valore stimato di 52mila euro.

Le indagini della Squadra mobile

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’attività investigativa è partita dall’analisi di diversi episodi di furto avvenuti tra il marzo 2024 e il marzo 2025. Gli agenti hanno notato che i casi presentavano analogie nel modus operandi: i responsabili si presentavano come tecnici dell’impianto di riscaldamento, sostenendo di dover effettuare controlli ai termosifoni o alle tubature dell’acqua. Con questa scusa, riuscivano a ottenere la fiducia delle vittime, tutte persone anziane, e ad accedere alle loro abitazioni.

Il modus operandi dei finti tecnici

Gli investigatori hanno ricostruito la dinamica dei furti, accertando che i due uomini si presentavano alle porte delle vittime qualificandosi come addetti alla manutenzione del gas o dell’acqua. Una volta entrati, approfittavano della distrazione degli anziani per svaligiare le case, portando via gioielli e contanti. In totale, sono stati attribuiti agli indagati almeno otto episodi di furto aggravato, con un bottino complessivo che si aggira intorno ai 52mila euro. Oltre al valore economico, per le vittime si trattava spesso di beni dal forte significato affettivo.

L’identificazione e gli arresti

Durante le indagini, gli agenti della Squadra mobile di Torino hanno individuato i veicoli utilizzati dai due uomini per spostarsi tra le diverse abitazioni. Questo elemento si è rivelato decisivo per risalire all’identità dei presunti responsabili. Una volta raccolti gli elementi necessari, la Procura ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare: per uno degli indagati è stato disposto il carcere, mentre per l’altro sono stati stabiliti gli arresti domiciliari.

