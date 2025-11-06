Finti terroristi armati a Roma e Milano, il video della maxi esercitazione in vista di Milano-Cortina 2026
Polizia di Stato in azione a Milano e Roma: simulate esercitazioni antiterrorismo in stadio e aeroporti per prepararsi alle Olimpiadi 2026.
Gli agenti Reparti speciali della Polizia di Stato, in vista dei Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina 2026, hanno svolto due esercitazioni antiterrorismo. Simulazioni di attacchi terroristici sono state condotte a Milano e Roma per testare la prontezza e la coordinazione delle forze dell’ordine, con l’obiettivo di garantire la sicurezza durante i grandi eventi sportivi.
Simulazione di attacco terroristico allo stadio di Milano
Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, a Milano gli agenti dei Reparti speciali hanno organizzato una complessa esercitazione presso lo stadio Giuseppe Meazza, noto anche come San Siro. Durante la simulazione, alcuni finti terroristi hanno interrotto una visita guidata di turisti all’interno del museo storico dello stadio, facendo irruzione e barricandosi nella struttura. L’intervento tempestivo del Nucleo operativo centrale di sicurezza (Nocs) ha permesso di neutralizzare la minaccia e riportare la situazione sotto controllo.
Interventi coordinati negli aeroporti di Roma
A Roma, invece, le esercitazioni si sono svolte negli scali aeroportuali di Fiumicino e Ciampino. Qui sono stati simulati scenari di attacco multiplo e complesso, che hanno richiesto interventi rapidi e coordinati da parte delle forze dell’ordine. Le attività hanno incluso la neutralizzazione di persone ostili infiltrate in aree pubbliche, l’attivazione delle procedure di allertamento per minacce alle infrastrutture e la difesa dei velivoli di linea in sosta lungo le piste aeroportuali. L’obiettivo era testare la capacità di risposta a situazioni di emergenza e la collaborazione tra diversi reparti e soggetti coinvolti.
Obiettivi delle esercitazioni: efficacia e coordinamento
Le esercitazioni, svolte in preparazione ai Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina 2026, sono state progettate per verificare l’efficacia e la rapidità di attivazione delle procedure di gestione delle emergenze in caso di eventi terroristici. Un altro scopo fondamentale è stato mantenere elevati i livelli di preparazione del personale delle forze dell’ordine, oltre a rafforzare il coordinamento con le altre Forze di polizia, il comparto difesa e i soggetti pubblici e privati coinvolti nella sicurezza degli eventi.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.