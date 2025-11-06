Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Gli agenti Reparti speciali della Polizia di Stato, in vista dei Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina 2026, hanno svolto due esercitazioni antiterrorismo. Simulazioni di attacchi terroristici sono state condotte a Milano e Roma per testare la prontezza e la coordinazione delle forze dell’ordine, con l’obiettivo di garantire la sicurezza durante i grandi eventi sportivi.

Simulazione di attacco terroristico allo stadio di Milano

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, a Milano gli agenti dei Reparti speciali hanno organizzato una complessa esercitazione presso lo stadio Giuseppe Meazza, noto anche come San Siro. Durante la simulazione, alcuni finti terroristi hanno interrotto una visita guidata di turisti all’interno del museo storico dello stadio, facendo irruzione e barricandosi nella struttura. L’intervento tempestivo del Nucleo operativo centrale di sicurezza (Nocs) ha permesso di neutralizzare la minaccia e riportare la situazione sotto controllo.

Interventi coordinati negli aeroporti di Roma

A Roma, invece, le esercitazioni si sono svolte negli scali aeroportuali di Fiumicino e Ciampino. Qui sono stati simulati scenari di attacco multiplo e complesso, che hanno richiesto interventi rapidi e coordinati da parte delle forze dell’ordine. Le attività hanno incluso la neutralizzazione di persone ostili infiltrate in aree pubbliche, l’attivazione delle procedure di allertamento per minacce alle infrastrutture e la difesa dei velivoli di linea in sosta lungo le piste aeroportuali. L’obiettivo era testare la capacità di risposta a situazioni di emergenza e la collaborazione tra diversi reparti e soggetti coinvolti.

Obiettivi delle esercitazioni: efficacia e coordinamento

Le esercitazioni, svolte in preparazione ai Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina 2026, sono state progettate per verificare l’efficacia e la rapidità di attivazione delle procedure di gestione delle emergenze in caso di eventi terroristici. Un altro scopo fondamentale è stato mantenere elevati i livelli di preparazione del personale delle forze dell’ordine, oltre a rafforzare il coordinamento con le altre Forze di polizia, il comparto difesa e i soggetti pubblici e privati coinvolti nella sicurezza degli eventi.

Polizia