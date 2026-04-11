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Furto aggravato ai danni di una donna anziana e recupero della refurtiva: i Carabinieri della Compagnia di Bergamo hanno arrestato in flagranza di reato un uomo originario di Napoli, classe 1980, ritenuto responsabile di aver messo a segno una truffa in abitazione. L’episodio si è verificato nel primo pomeriggio del 9 aprile 2026 nei comuni dell’Isola bergamasca, dove erano state segnalate diverse tentate truffe telefoniche ai danni di persone anziane.

Operazione dei Carabinieri: la ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, tutto è iniziato quando la Centrale Operativa del Comando Provinciale di Bergamo ha ricevuto una serie di segnalazioni relative a tentativi di truffa telefonica ai danni di anziani residenti nei comuni di Mapello, Ambivere, Ponte San Pietro e Curno. I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno quindi predisposto un articolato dispositivo di controllo nei territori interessati, attivando un piano d’azione per contrastare il fenomeno.

Il modus operandi del truffatore

Pochi minuti dopo l’attivazione del piano, una donna di 73 anni, nata a Mozzo e residente a Mapello, ha segnalato di essere stata vittima di furto all’interno della propria abitazione. Secondo quanto riferito, un uomo si era presentato alla porta qualificandosi come appartenente all’Arma dei Carabinieri in servizio a Treviglio. Il malvivente, con la complicità di un “telefonista”, aveva contattato la vittima inducendola a credere che fosse in corso un’indagine su una rapina avvenuta la sera precedente. Presentatosi poi di persona, aveva convinto la donna a consegnare tutti gli oggetti preziosi e il denaro contante presenti in casa, sostenendo la necessità di accertare che non fossero provento di reato. Approfittando di un momento di distrazione, si era impossessato rapidamente di monili e denaro, dileguandosi in pochi secondi.

Il bottino e l’arresto

Il bottino sottratto ammontava a circa 10.000 euro in gioielli e 3.180 euro in contanti. La tempestività dei Carabinieri si è rivelata fondamentale: il riferimento fatto dal truffatore alla sede di Treviglio ha portato i militari a concentrare le ricerche anche nella bassa bergamasca. Proprio all’interno dello scalo ferroviario di Treviglio, gli uomini della Sezione Operativa hanno individuato un soggetto che corrispondeva perfettamente alla descrizione fornita dalla vittima: uomo alto, robusto, con cappellino chiaro e zaino. Sottoposto a controllo e perquisizione, è stato trovato in possesso dell’intera refurtiva appena sottratta.

Il profilo dell’arrestato e la restituzione della refurtiva

L’uomo arrestato, originario di Napoli e già gravato da diversi precedenti di polizia, anche per truffa, ha dimostrato una notevole professionalità criminale nel settore delle truffe ai danni di soggetti vulnerabili. Tutta la refurtiva è stata recuperata e restituita all’anziana vittima, che era stata raggirata sfruttando la sua condizione di vulnerabilità.

Le conseguenze giudiziarie

Su disposizione della Procura della Repubblica, l’uomo è stato condotto davanti al Giudice di Bergamo per il processo con rito direttissimo. L’arresto è stato convalidato e nei confronti dell’imputato è stata disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari con applicazione del cosiddetto “braccialetto elettronico”.

L’appello dei Carabinieri alla cittadinanza

L’Arma dei Carabinieri ha rinnovato l’invito alla cittadinanza, in particolare alle persone anziane, a non consegnare mai denaro o oggetti preziosi a sconosciuti e a contattare immediatamente il Numero Unico di Emergenza 112 in caso di dubbi o situazioni sospette. Si ricorda inoltre che il fascicolo relativo all’indagine è nella fase dibattimentale e che nei confronti dell’imputato vige la presunzione di non colpevolezza fino all’eventuale condanna definitiva.

IPA