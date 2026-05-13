Finto avvocato arrestato a Biella dopo la richiesta di riscatto a una donna: come funziona il raggiro

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Eseguito un arresto a Biella, dove un uomo è stato assicurato alla giustizia per aver messo in atto una truffa ai danni di una persona anziana, utilizzando il collaudato stratagemma del “finto incidente”. L’intervento tempestivo delle forze dell’ordine ha permesso di rintracciare il responsabile e recuperare quanto sottratto.

La ricostruzione dei fatti

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto inizio quando la vittima, una donna anziana, è stata contattata telefonicamente da un uomo che si è presentato come avvocato. L’interlocutore ha raccontato che la figlia della donna avrebbe investito una bambina con la propria auto.

Il sedicente legale ha aggiunto che il padre della minore aveva già sporto querela e che la compagnia assicurativa avrebbe risarcito il danno, quantificato in oltre 12 mila euro. Tuttavia, per ottenere una rapida liberazione della figlia, sarebbe stato necessario un pagamento immediato da parte dell’anziana.

Il raggiro e la richiesta di denaro

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, i truffatori hanno intuito che la vittima non fosse sola in casa. Per questo motivo, sono riusciti a convincerla a far allontanare il figlio, invitandolo a recarsi presso il carcere femminile di Vercelli per attendere la presunta liberazione della sorella. Rimasta sola e visibilmente scossa, la donna ha raccolto gioielli in oro e denaro contante per circa 300 euro, lasciandoli sul tavolo della cucina, come richiesto dal falso avvocato.

Il furto e la fuga

Poco dopo, un uomo si è presentato alla porta dell’abitazione della vittima, si è impossessato della refurtiva e si è dato alla fuga. L’azione è stata rapida e ben orchestrata, lasciando la donna in stato di shock e privandola dei suoi beni più preziosi.

L’intervento della Polizia e l’arresto

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’attività investigativa è stata immediata. La Squadra Mobile, con il supporto dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, ha avviato le ricerche e, grazie a un intervento tempestivo, è riuscita a rintracciare il sospettato presso la stazione ferroviaria di Biella. Sottoposto a perquisizione personale, l’uomo è stato trovato in possesso dei gioielli e del denaro appena sottratti all’anziana.

Le conseguenze per il responsabile

Al termine degli accertamenti, il soggetto è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che ha convalidato l’arresto e disposto nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. L’operazione si è conclusa con il recupero della refurtiva e la rassicurazione della vittima, che ha potuto riavere i propri beni.

L’appello della Polizia di Stato

La Polizia di Stato ha colto l’occasione per rinnovare l’invito ai cittadini, in particolare alle persone anziane, a diffidare da richieste di denaro o gioielli avanzate telefonicamente da sedicenti avvocati, appartenenti alle forze dell’ordine o familiari in difficoltà. In caso di dubbi o situazioni sospette, è fondamentale contattare immediatamente il numero unico di emergenza 112.

IPA