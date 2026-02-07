Finto avvocato e incidente inesistente ad Andretta, così una donna è stata truffata per 6mila euro: un arresto
Un ventenne napoletano è stato arrestato ad Andretta per truffa ai danni di un'anziana, grazie al tempestivo intervento dei Carabinieri.
Eseguito un arresto dai Carabinieri ad Andretta, dove un giovane napoletano è stato fermato con l’accusa di truffa ai danni di un’anziana. L’intervento è stato reso possibile grazie a una segnalazione tempestiva e al coordinamento tra le forze dell’ordine, che hanno permesso di bloccare il sospettato e restituire il maltolto alla vittima.
Il comunicato dei Carabinieri
Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione si è svolta nel tardo pomeriggio di ieri, quando i militari della Stazione di Andretta, sotto la supervisione del Comando Provinciale e secondo le direttive del Prefetto di Avellino, hanno arrestato un ventenne proveniente da Napoli. Il giovane è stato ritenuto responsabile di truffa ai danni di un’ottantenne residente in paese.
La dinamica della truffa: il finto incidente
Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il presunto truffatore avrebbe messo in atto la cosiddetta tecnica del “finto incidente”. Dopo aver contattato telefonicamente la vittima, fingendosi un avvocato, le avrebbe raccontato di un grave incidente che avrebbe coinvolto il figlio, prospettando una situazione di emergenza. L’uomo avrebbe poi annunciato l’arrivo imminente di un maresciallo dei Carabinieri per il ritiro di denaro e oggetti di valore, convincendo così l’anziana a consegnare 6000 euro in contanti.
L’intervento dei Carabinieri e l’arresto
L’azione criminosa è stata interrotta grazie al pronto intervento dei veri Carabinieri, che sono stati allertati da una segnalazione giunta al numero di emergenza “112“. La segnalazione forniva dettagli sull’autovettura utilizzata dal sospetto, consentendo ai militari di intercettare il veicolo e bloccare il presunto responsabile. Durante il controllo, è stata recuperata l’intera refurtiva, che è stata poi restituita alla legittima proprietaria.
Le conseguenze per il giovane e le indagini in corso
Alla luce delle prove raccolte, il ventenne è stato arrestato e, su disposizione della Procura della Repubblica di Avellino, trasferito presso la Casa Circondariale di Bellizzi Irpino. Oltre all’arresto, i Carabinieri hanno proceduto al sequestro del veicolo e del telefono cellulare in possesso del giovane. Sono attualmente in corso ulteriori accertamenti per identificare eventuali complici e verificare se il soggetto sia coinvolto in altri episodi analoghi.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.