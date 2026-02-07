Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Eseguito un arresto dai Carabinieri ad Andretta, dove un giovane napoletano è stato fermato con l’accusa di truffa ai danni di un’anziana. L’intervento è stato reso possibile grazie a una segnalazione tempestiva e al coordinamento tra le forze dell’ordine, che hanno permesso di bloccare il sospettato e restituire il maltolto alla vittima.

Il comunicato dei Carabinieri

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione si è svolta nel tardo pomeriggio di ieri, quando i militari della Stazione di Andretta, sotto la supervisione del Comando Provinciale e secondo le direttive del Prefetto di Avellino, hanno arrestato un ventenne proveniente da Napoli. Il giovane è stato ritenuto responsabile di truffa ai danni di un’ottantenne residente in paese.

La dinamica della truffa: il finto incidente

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il presunto truffatore avrebbe messo in atto la cosiddetta tecnica del “finto incidente”. Dopo aver contattato telefonicamente la vittima, fingendosi un avvocato, le avrebbe raccontato di un grave incidente che avrebbe coinvolto il figlio, prospettando una situazione di emergenza. L’uomo avrebbe poi annunciato l’arrivo imminente di un maresciallo dei Carabinieri per il ritiro di denaro e oggetti di valore, convincendo così l’anziana a consegnare 6000 euro in contanti.

L’intervento dei Carabinieri e l’arresto

L’azione criminosa è stata interrotta grazie al pronto intervento dei veri Carabinieri, che sono stati allertati da una segnalazione giunta al numero di emergenza “112“. La segnalazione forniva dettagli sull’autovettura utilizzata dal sospetto, consentendo ai militari di intercettare il veicolo e bloccare il presunto responsabile. Durante il controllo, è stata recuperata l’intera refurtiva, che è stata poi restituita alla legittima proprietaria.

Le conseguenze per il giovane e le indagini in corso

Alla luce delle prove raccolte, il ventenne è stato arrestato e, su disposizione della Procura della Repubblica di Avellino, trasferito presso la Casa Circondariale di Bellizzi Irpino. Oltre all’arresto, i Carabinieri hanno proceduto al sequestro del veicolo e del telefono cellulare in possesso del giovane. Sono attualmente in corso ulteriori accertamenti per identificare eventuali complici e verificare se il soggetto sia coinvolto in altri episodi analoghi.

