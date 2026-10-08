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Un uomo di 47 anni è stato arrestato a Modena con l’accusa di essere l’autore di una rapina ai danni di una donna anziana. Il fermo è scattato durante un controllo, quando la Squadra Mobile lo ha sorpreso mentre trasportava gioielli di dubbia provenienza.

47enne si aggira con fare sospetto a Modena

L’operazione ha avuto luogo il 5 ottobre scorso, quando la Squadra Mobile di Modena ha intensificato i controlli nelle aree più esposte al rischio di truffe e rapine ai danni di persone vulnerabili, in particolare anziani. Durante un servizio di pattugliamento nella zona Cittadella, gli agenti hanno notato un uomo che si aggirava con fare sospetto e nervoso.

Alla richiesta di identificarsi, il 47enne – residente in provincia di Napoli – non ha saputo fornire spiegazioni plausibili sulla sua presenza a Modena, e ha rilasciato dichiarazioni contraddittorie. Gli agenti, quindi, lo hanno perquisito, e nella tasca dei suoi pantaloni hanno trovato diversi monili in oro, tra cui un girocollo, due bracciali, un paio di orecchini, una medaglia e una fede nuziale.

L’anziana rapinata a Soliera

Le indagini hanno permesso di collegare il fermato a una rapina avvenuta poco prima in località Soliera. Una donna di 87 anni era stata contattata telefonicamente da un individuo che si era finto Carabiniere, annunciando l’arrivo di un collega incaricato di controllare i suoi gioielli per verificarne la provenienza.

Quando il sospettato si è presentato alla porta, la vittima ha intuito il tentativo di truffa e ha cercato di impedirgli l’ingresso. L’uomo, però, l’ha spinta con violenza facendola cadere a terra, e si è impossessato dei gioielli che la signora aveva lasciato sul tavolo, per poi fuggire rapidamente.

Come sta la vittima

I monili trovati in possesso dell’arrestato sono risultati essere proprio quelli sottratti alla donna durante la rapina.

La vittima, soccorsa e trasportata al pronto soccorso del Policlinico locale, è stata dimessa con una prognosi di 10 giorni per le lesioni riportate nella colluttazione.

La polizia caccia il complice

Le forze dell’ordine hanno avviato ulteriori accertamenti per individuare il complice dell’uomo arrestato, poiché la rapina è stata commessa in concorso.

Nella mattinata di giovedì 8 ottobre, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere per l’indagato, come richiesto dalla Procura.

IPA