Frode aggravata ai danni di una donna anziana e disabile di Brindisi: per i fatti è stato fermato un giovane pregiudicato originario della Campania che è stato sottoposto agli arresti domiciliari. L’uomo è stato identificato come presunto autore della truffa avvenuta lo scorso 16 settembre, ai danni di una vittima particolarmente vulnerabile.

Le indagini e l’arresto

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la misura cautelare è stata eseguita nella mattinata del 28 novembre 2025, al termine di un’articolata attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica di Brindisi. Le indagini sono partite subito dopo la denuncia presentata dalla vittima, una donna anziana e disabile al 100%, che aveva segnalato l’accaduto agli agenti della Squadra Mobile.

Il modus operandi della truffa

L’episodio di truffa si è consumato quando la vittima ha ricevuto una telefonata sulla linea fissa della propria abitazione. L’interlocutore, spacciandosi per un “Maresciallo dei Carabinieri”, ha raccontato alla donna che il figlio era stato arrestato e che, per aiutarlo, sarebbe stato necessario consegnare denaro e oggetti preziosi a un avvocato incaricato della difesa. Poco dopo, il giovane arrestato si è presentato personalmente a casa della signora, qualificandosi come “Carabiniere” e convincendola a consegnare i suoi beni in oro, oggetti dal grande valore affettivo per la vittima.

L’identificazione del responsabile

La collaborazione tra la Squadra Mobile di Brindisi e il Commissariato di P.S. di Giugliano (NA) si è rivelata fondamentale per l’identificazione del presunto autore della truffa. Gli investigatori hanno analizzato con attenzione i filmati degli impianti di videosorveglianza della zona, riuscendo a estrapolare un frame che ritraeva il volto del sospettato. Un ruolo chiave è stato svolto anche dal Gabinetto Provinciale della Polizia Scientifica, che, durante il sopralluogo effettuato subito dopo la truffa, ha raccolto alcune porzioni di impronte digitali. Questi elementi hanno permesso di confermare l’identità del giovane pregiudicato campano.

