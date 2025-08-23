Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un uomo di 46 anni originario della Campania è stato denunciato in stato di libertà per truffa aggravata ai danni di persone anziane. Al caso hanno lavorato i Carabinieri di Cantalice (Rieti) che hanno smascherato il presunto responsabile di una serie di raggiri avvenuti in diverse regioni italiane, incluso il territorio reatino. Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, l’uomo avrebbe agito seguendo uno schema ben collaudato, riuscendo a sottrarre oltre 10.000 euro tra contanti e gioielli a una delle sue vittime.

La denuncia e l’avvio delle indagini

L’inchiesta è partita lo scorso febbraio, quando un’anziana residente a Cantalice si è rivolta ai militari della locale Stazione per denunciare di essere stata vittima di una truffa. La donna ha raccontato di essere stata contattata telefonicamente da un individuo che, fingendosi appartenente all’Arma dei Carabinieri, le aveva chiesto denaro e oggetti preziosi con la scusa di dover aiutare un familiare coinvolto in un presunto incidente. Ingannata dalla credibilità dell’interlocutore e dalla situazione di emergenza simulata, la vittima ha consegnato quanto richiesto, subendo un danno economico superiore a 10.000 euro.

Le modalità della truffa: un copione consolidato

Come indicato dal portale ufficiale dei Carabinieri, il truffatore avrebbe seguito uno schema ormai consolidato: contattava telefonicamente le sue vittime, prevalentemente persone anziane, presentandosi falsamente come membro delle forze dell’ordine. Durante la conversazione, simulava situazioni di emergenza come incidenti o arresti che coinvolgevano presunti familiari delle vittime, convincendole così a consegnare denaro o beni di valore per “aiutare” i loro cari in difficoltà. Questa tecnica, purtroppo, si è rivelata efficace nel generare uno stato di ansia e urgenza nelle vittime, spingendole a compiere gesti dettati dalla paura e dalla preoccupazione.

L’attività investigativa e l’identificazione del responsabile

L’attività investigativa dei Carabinieri si è sviluppata attraverso l’acquisizione e l’analisi di immagini di videosorveglianza, tracciati GPS e tabulati telefonici. Questi strumenti hanno permesso di ricostruire i movimenti e le comunicazioni del sospettato, portando alla sua identificazione e alla successiva denuncia alla Procura della Repubblica di Rieti per il reato di truffa aggravata. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti analoghi, avrebbe agito non solo nel reatino ma anche in altre regioni italiane, ampliando così la portata della sua attività illecita.

Un fenomeno diffuso e la necessità di prevenzione

Il caso di Cantalice si inserisce in un fenomeno più ampio che vede sempre più spesso persone anziane diventare bersaglio di truffe telefoniche e raggiri messi in atto da individui senza scrupoli. Le forze dell’ordine sottolineano come sia fondamentale mantenere alta la guardia e non cedere mai a richieste di denaro o oggetti preziosi avanzate da sconosciuti, anche se questi si presentano come rappresentanti delle istituzioni. In caso di dubbi o sospetti, è sempre consigliabile contattare immediatamente il Numero Unico di Emergenza 112 o rivolgersi alla Stazione dei Carabinieri più vicina.

Le indagini proseguono: possibili complici e altre vittime

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Rieti, sono tuttora in corso. Gli investigatori stanno lavorando per accertare l’eventuale coinvolgimento di complici e per verificare l’estensione territoriale della rete criminale. Non si esclude che possano emergere ulteriori vittime, sia nel reatino che in altre regioni italiane. L’obiettivo è quello di smantellare completamente il gruppo responsabile di queste truffe e restituire un senso di sicurezza alle comunità colpite.

L’appello dei Carabinieri alla cittadinanza

L’Arma dei Carabinieri rinnova l’invito a tutta la cittadinanza, e in particolare alle persone anziane, a non fidarsi di chiunque si presenti come appartenente alle forze dell’ordine o ad altre istituzioni e chieda denaro o beni di valore. In caso di richieste sospette, è fondamentale non esitare a chiedere aiuto e a segnalare immediatamente l’accaduto alle autorità competenti. Solo attraverso la collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine è possibile contrastare efficacemente il fenomeno delle truffe ai danni delle fasce più vulnerabili della popolazione.

La posizione dell’indagato e la fase delle indagini

Si precisa che il procedimento penale nei confronti dell’uomo denunciato è ancora nella fase delle indagini preliminari. Eventuali responsabilità penali saranno valutate dall’Autorità Giudiziaria, nel pieno rispetto dei diritti della difesa e della presunzione di innocenza. Nel frattempo, le forze dell’ordine proseguono il loro lavoro per fare luce su tutti gli aspetti della vicenda e prevenire ulteriori episodi simili.

Conclusioni e raccomandazioni

Il caso di Cantalice rappresenta un monito per tutta la comunità: la prevenzione e l’informazione sono strumenti fondamentali per difendersi dai reati di truffa e per proteggere le persone più fragili. Le forze dell’ordine invitano a diffidare sempre di richieste di denaro avanzate da sconosciuti e a rivolgersi senza esitazione alle autorità in caso di situazioni sospette.

IPA