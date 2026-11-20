Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un uomo è stato arrestato per una truffa ai danni di un anziano. È stato fermato dalla Polizia Stradale sull’autostrada A1, a Fiano Romano, dopo aver raggirato la vittima in Toscana e averle sottratto denaro e gioielli con la cosiddetta tecnica del finto carabiniere.

Il controllo e il ritrovamento della refurtiva a Fiano Romano

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, nei giorni scorsi gli agenti della Polizia Stradale di Roma Nord hanno fermato un’auto per un controllo. Il conducente ha mostrato nervosismo e ha dato risposte evasive sul motivo del viaggio. Gli investigatori hanno quindi perquisito lui e il veicolo, trovando addosso all’uomo, avvolti in un telo di stoffa consegnato dalla vittima, 1.470 euro in contanti e alcuni monili d’oro.

La truffa in Toscana e il riconoscimento

Gli accertamenti hanno ricondotto i beni a una truffa commessa poco prima ai danni di un anziano. Secondo la ricostruzione, la vittima è stata raggirata da un individuo che si è presentato come carabiniere. L’uomo aveva già denunciato l’accaduto alla stazione dei Carabinieri di Arezzo. In seguito ha riconosciuto con certezza i propri gioielli attraverso le fotografie inviate dagli agenti della Polizia Stradale.

L’arresto e il sequestro dell’auto

L’indagato è stato arrestato e messo a disposizione della Procura della Repubblica di Rieti, che ha disposto il trasferimento nella casa circondariale del capoluogo. Durante il controllo è emerso anche che guidava con la patente revocata, nonostante avesse già commesso in passato la stessa violazione. Per la reiterazione della condotta, gli agenti hanno disposto il sequestro amministrativo dell’auto. Il denaro e i preziosi sono stati restituiti al legittimo proprietario.