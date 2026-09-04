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Due giovani sono stati arrestati per truffa aggravata ai danni di una donna anziana: la vittima, una novantenne, è stata raggirata con il classico trucco del finto carabiniere. L’operazione è stata condotta dalla Polizia di Stato di Firenze, che ha recuperato gioielli e denaro per un valore di circa 70/80 mila euro. I fatti sono avvenuti tra Firenze e Bagno a Ripoli, località Antella.

L’inseguimento e il fermo

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto dei due giovani è avvenuto a seguito di un’attenta attività investigativa della Squadra Mobile della Questura di Firenze. Gli agenti, impegnati in un servizio riservato, hanno individuato un’autovettura sospetta in via Baracca, già segnalata per essere stata utilizzata in precedenti episodi di truffa con la tecnica del finto carabiniere.

Gli investigatori hanno seguito il veicolo, che si è fermato in viale Nenni. Qui, uno dei due giovani, un 17enne, è sceso dall’auto per cambiarsi i vestiti, mentre il complice, un 24enne, è rimasto al volante con il motore acceso. Successivamente, l’auto si è diretta verso via Spartaco Lavagnini, nel comune di Bagno a Ripoli, località Antella. Il 17enne è sceso, ha suonato al citofono di un’abitazione e, dopo essere entrato, è uscito poco dopo con una busta in mano. I due sono poi ripartiti, ma sono stati immediatamente fermati da una squadra di poliziotti che li aveva seguiti durante tutta l’operazione.

Il bottino recuperato

Durante la perquisizione dell’auto, gli agenti hanno trovato una busta di plastica contenente 78 monili d’oro e la somma di 7200 euro. Inoltre, addosso al 17enne è stato rinvenuto un portafogli con una placca metallica recante la scritta “police”, utilizzata probabilmente per rendere più credibile la messinscena del finto carabiniere.

La ricostruzione della truffa

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la vittima, una cittadina italiana di 90 anni, era stata contattata telefonicamente da un sedicente carabiniere di Firenze. L’uomo le aveva riferito che il figlio si trovava in caserma a seguito di una rapina in una gioielleria e che sarebbe passato un amico del figlio per confrontare i gioielli presenti in casa con quelli oggetto della rapina. Fidandosi della telefonata, la donna ha consegnato tutti i gioielli e il denaro contante che aveva in casa al giovane che si è presentato alla sua porta, ignara di essere vittima di una truffa.

Il valore complessivo dei beni sottratti ammontava a circa 70/80 mila euro. Grazie al tempestivo intervento della Polizia, tutta la refurtiva è stata recuperata e restituita alla vittima, che ha così potuto riavere i suoi preziosi e il denaro sottratto con l’inganno.

Le misure cautelari e i precedenti

Il 24enne, già noto alle forze dell’ordine per diversi precedenti, è stato condotto presso le camere di sicurezza della Questura di Firenze in attesa del rito direttissimo. Al termine dell’udienza, il giudice ha convalidato la misura cautelare del divieto di dimora nella provincia. Il 17enne, che aveva già un precedente specifico, è stato invece trasferito presso l’Istituto Penale Minorile di Firenze.

IPA