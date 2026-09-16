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Due persone residenti nell’hinterland napoletano sono state allontanate da Treviso per tentata truffa ai danni di cittadini vulnerabili. I provvedimenti sono stati emessi dal Questore dopo che i soggetti erano stati individuati come presunti responsabili di diversi tentativi di truffa con la tecnica del finto carabiniere, avvenuti nel mese di agosto in vari comuni della provincia.

I provvedimenti a Treviso dopo i tentativi di truffa

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il Questore di Treviso, Alessandra Simone, ha firmato due provvedimenti di Foglio di Via con Divieto di ritorno della durata di 3 anni nei confronti di due soggetti, un uomo di 44 anni e una donna di 38 anni, entrambi residenti nell’hinterland napoletano.

I destinatari dei provvedimenti risultano avere plurimi precedenti per reati specifici e sono stati ritenuti presunti responsabili di alcuni tentativi di truffa perpetrati con la tecnica del cosiddetto finto carabiniere.

I fatti tra Belluno e Treviso

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i due complici lo scorso 6 agosto hanno provato a mettere a segno una truffa in provincia di Belluno utilizzando la tecnica del finto carabiniere.

Dopo il tentativo, si sono spostati nella provincia di Treviso, dove sono stati sottoposti a un servizio di osservazione da parte dell’Arma dei Carabinieri. L’attività di controllo ha permesso di accertare la loro responsabilità in ulteriori tentativi di truffa (tutti non andati a buon fine) nei comuni di Riese Pio X, Oderzo e Villorba.

Intercettazione e deferimento all’Autorità Giudiziaria

I due soggetti sono stati intercettati e fermati dalle forze dell’ordine prima che riuscissero a lasciare la provincia.

Successivamente, sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per i molteplici tentativi di truffa aggravata commessi nei vari comuni. L’azione tempestiva delle forze dell’ordine ha impedito che i tentativi di truffa venissero portati a termine e ha permesso di identificare i responsabili.

La misura di prevenzione: foglio di via per tre anni

Alla denuncia all’Autorità Giudiziaria si è aggiunta ora la misura di prevenzione disposta dal Questore di Treviso.

Il provvedimento di Foglio di Via con Divieto di ritorno impedirà ai due complici di fare rientro per 3 anni nei comuni di Riese Pio X, Oderzo e Villorba. La misura è stata adottata nell’ambito di una più ampia strategia di prevenzione e contrasto dei reati predatori, con particolare attenzione ai reati commessi ai danni delle fasce più deboli della popolazione.

La tecnica del finto carabiniere e la tutela delle fasce deboli

La tecnica del finto carabiniere è una delle modalità più insidiose di truffa ai danni di persone anziane o vulnerabili. I malviventi si presentano come appartenenti alle forze dell’ordine per carpire la fiducia delle vittime e sottrarre denaro o beni.

Le forze dell’ordine raccomandano sempre la massima attenzione e invitano a segnalare tempestivamente situazioni sospette.

IPA