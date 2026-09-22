Finto carabiniere incastrato dalla prontezza della vittima a Bibbiena, nei guai un 21enne

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Un arresto per tentata truffa aggravata ai danni di una donna di 61 anni a Bibbiena. Un giovane di 21 anni, senza fissa dimora e di origini tunisine, è stato fermato in flagranza di reato dopo aver tentato di raggirare una cittadina del piccolo comune aretino. L’intervento è stato reso possibile grazie alla prontezza della vittima, che ha intuito il tentativo di truffa e ha allertato le forze dell’ordine.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’episodio si è verificato quando la donna, residente in un comune della provincia di Arezzo, ha ricevuto una telefonata sospetta. L’interlocutore si è presentato come il Maggiore Lucarelli, sostenendo che l’autovettura della signora fosse stata coinvolta in una rapina avvenuta poco prima in una gioielleria del centro di Arezzo.

Il tentativo di truffa: la dinamica

Secondo la ricostruzione fornita dai Carabinieri, la vittima è stata contattata telefonicamente da un uomo che si è finto un ufficiale dell’Arma. L’uomo ha riferito che la sua auto era stata utilizzata per una rapina e che, per essere scagionata, avrebbe dovuto preparare oro e denaro per una comparazione con quanto sottratto al gioielliere. Il truffatore ha quindi annunciato che un carabiniere si sarebbe presentato a casa della donna per ritirare i beni e confrontarli con l’inventario della refurtiva.

La prontezza della vittima e l’intervento dei Carabinieri

La donna, insospettita dalla richiesta insolita e dal fatto che non le fosse stato chiesto di recarsi nella vicina caserma di Talla, ha mantenuto la calma e ha deciso di contattare direttamente i Carabinieri della Stazione di Talla. Gli agenti, dopo aver informato la centrale operativa di Bibbiena, hanno organizzato un intervento tempestivo, bloccando la strada che collega il Casentino con il Valdarno e raggiungendo l’abitazione della vittima.

L’arresto in flagranza e il recupero della refurtiva

Poco dopo, il giovane tunisino si è presentato presso l’abitazione della donna, fingendosi un carabiniere incaricato di ritirare oro e denaro. I militari, già appostati nei pressi dell’abitazione, sono intervenuti prontamente e hanno proceduto all’arresto del 21enne prima che potesse fuggire. La refurtiva è stata recuperata e restituita immediatamente alla legittima proprietaria, che ha espresso gratitudine nei confronti dei Carabinieri per la rapidità e l’efficacia dell’intervento.

Le indagini in corso

L’arrestato è stato condotto presso le camere di sicurezza della Compagnia di Bibbiena, dove rimane a disposizione della Procura della Repubblica di Arezzo in attesa dell’udienza di convalida. Le autorità stanno svolgendo ulteriori accertamenti per verificare il possibile coinvolgimento del giovane in altri episodi analoghi avvenuti nella provincia.

IPA