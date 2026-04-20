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Fermato un 33enne accusato di truffa ai danni di una coppia di anziani: recuperata la refurtiva, gioielli e preziosi per un valore di 40 mila euro. L’uomo si era finto perito dei Carabinieri per sottrarre gli oggetti d’oro. L’operazione è stata condotta dai finanzieri del Comando Provinciale di Palermo nei giorni scorsi.

Le indagini e l’arresto al porto

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, l’operazione ha preso avvio durante i controlli di routine presso il porto di Palermo. I finanzieri del 1° NOM hanno fermato un cittadino italiano appena sbarcato da Napoli a bordo di un’auto a noleggio. L’uomo, di 33 anni, ha dichiarato di essere in vacanza, ma non aveva con sé né bagagli né prenotazioni alberghiere, circostanza che ha insospettito gli agenti.

Il pedinamento e il fermo

Insospettiti dall’atteggiamento nervoso e poco collaborativo del soggetto, i finanzieri hanno deciso di seguirlo per chiarire le reali motivazioni del suo arrivo a Palermo. Durante il pedinamento, l’uomo è riuscito temporaneamente a far perdere le proprie tracce, per poi ricomparire dopo circa mezz’ora con una borsa. Questo dettaglio ha ulteriormente alimentato i sospetti degli agenti, che hanno proceduto immediatamente a un controllo.

Il ritrovamento della refurtiva

All’interno della borsa sono stati rinvenuti gioielli, orologi, monili e altri oggetti d’oro per un valore complessivo di circa 40 mila euro. Gli oggetti erano stati appena sottratti a una coppia di anziani italiani, vittime di una sofisticata truffa.

La ricostruzione della truffa

La dinamica della truffa è stata chiarita grazie alla testimonianza della coppia, raggiunta dai finanzieri per il riconoscimento dell’arrestato e della refurtiva. Un complice, ancora non identificato, si era presentato telefonicamente come “Tenente dei Carabinieri” e aveva informato il marito che la sua carta d’identità era stata clonata e utilizzata per l’acquisto di un’auto, poi impiegata per la commissione di diversi reati. L’uomo era stato invitato a recarsi immediatamente in caserma per “discolparsi” e a non interrompere la comunicazione telefonica.

Il ruolo della moglie e l’arrivo del falso perito

Nel frattempo, la moglie aveva ricevuto una seconda telefonata, sempre da chi si qualificava come Carabiniere, che la informava di una presunta denuncia a suo carico. Le era stato ordinato di raccogliere tutti gli oggetti in oro presenti in casa e di disporli su un asciugamano, in attesa dell’arrivo di un perito per la valutazione.

Il furto e l’arresto

Dopo circa 5 minuti, il 33enne si è presentato alla porta della coppia, qualificandosi come perito dei Carabinieri. Con un gesto repentino, ha afferrato tutti gli oggetti in oro e, divincolandosi dalla presa della signora, si è dato alla fuga. Tuttavia, non aveva previsto di essere seguito dai finanzieri, che lo hanno prontamente bloccato, arrestato e condotto presso la Casa Circondariale Pagliarelli di Palermo.

L’impegno della Guardia di Finanza

L’azione della Guardia di Finanza si inserisce nell’ambito di una più ampia attività di tutela dei cittadini, con particolare attenzione alle fasce più deboli della popolazione. L’intervento ha permesso non solo di assicurare alla giustizia il presunto responsabile, ma anche di restituire la refurtiva ai legittimi proprietari.

IPA