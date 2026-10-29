Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

I carabinieri hanno tratto in arresto un 50enne e una donna di 38 anni al termine di un inseguimento in auto lungo le strade di Sperlonga (Latina). La coppia è ritenuta responsabile di una truffa messa a segno ai danni di un’anziana di 88 anni, a cui erano stati sottratti preziosi e contanti. La refurtiva è stata interamente recuperata dalle forze dell’ordine durante il fermo.

L’inseguimento e il fermo a Sperlonga

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, nel pomeriggio del 27 ottobre gli agenti della Squadra Anticrimine del Commissariato di P.S. di Gaeta, impegnati in un servizio di controllo del territorio, hanno notato un’auto diretta verso il centro a velocità sostenuta e con andatura irregolare. Il conducente, invece di fermarsi all’alt, avrebbe accelerato per sottrarsi al controllo.

Ne è seguito un inseguimento prolungato, al quale si è aggiunta una pattuglia della Squadra Volante. Durante la fuga l’automobilista avrebbe imboccato tratti contromano, attraversato un incrocio con il semaforo rosso e urtato altri veicoli, compresi un’auto in sosta e un mezzo di servizio della Polizia. La corsa si è conclusa nel territorio di Sperlonga, in una strada senza uscita: nel tentativo di fare inversione, il conducente avrebbe colpito nuovamente l’auto degli agenti.

Il denaro e i preziosi recuperati

Una volta bloccati e identificati, i due occupanti sono stati perquisiti. Gli agenti hanno trovato 4060 euro in contanti, nascosti dall’uomo negli indumenti intimi, e diversi preziosi nel bagagliaio: collane, bracciali, orecchini, una fede e monete. Gli oggetti pesavano complessivamente circa mezzo chilogrammo e avevano un valore stimato di 40 mila euro.

Gli accertamenti hanno permesso di rintracciare la vittima, una donna di 88 anni residente a Sperlonga, e di ricostruire il raggiro appena subito. Un uomo l’aveva chiamata spacciandosi per un “comandante dei Carabinieri” e aveva parlato di verifiche su una presunta rapina in gioielleria, che sarebbe stata compiuta con un’auto intestata al marito defunto.

La truffa del finto carabiniere e gli arresti

In seguito, un falso carabiniere in borghese si sarebbe presentato a casa dell’anziana e l’avrebbe convinta a mettere sul tavolo denaro e gioielli, con il pretesto di doverli controllare. Poi le avrebbe chiesto di allontanarsi per lavarsi le mani, sostenendo che avrebbe dovuto rilevarle le impronte digitali. In quel momento si sarebbe impossessato dei beni e sarebbe fuggito. La refurtiva è stata riconosciuta e restituita alla donna; l’auto usata dai due è stata sequestrata.

Conclusi gli adempimenti, l’uomo e la donna sono stati trattenuti nelle camere di sicurezza della Questura di Latina, a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa del giudizio direttissimo. La Polizia invita a diffidare di chi chiede denaro o preziosi anche presentandosi come appartenente alle forze dell’ordine: in caso di dubbio, raccomanda di interrompere la conversazione e chiamare il Numero unico di emergenza 112.

IPA