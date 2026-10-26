Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Un uomo di 40 anni è stato arrestato dalla Polizia subito dopo aver messo a segno un raggiro ai danni di un’anziana. L’uomo si era introdotto nell’abitazione della vittima con il classico trucco del “finto carabiniere“, a Brescia, riuscendo a farsi consegnare contanti e oggetti d’oro, ma i poliziotti lo hanno sorpreso e bloccato mentre tentava di allontanarsi.

Il pedinamento e il blocco a Brescia

Gli investigatori della Squadra Mobile di Brescia erano impegnati in un servizio di contrasto ai reati contro il patrimonio quando hanno notato un uomo sospetto alla stazione ferroviaria. L’individuo è salito su un taxi ed è stato seguito fino al Comune di Borgosatollo. Qui è entrato in un’abitazione parlando al telefono e, dopo pochi minuti, ne è uscito con una borsa.

Gli agenti in abiti civili lo hanno bloccato e hanno trovato nella borsa 71.900 euro e gioielli d’oro per circa 100 grammi. Gli accertamenti hanno ricostruito quanto accaduto poco prima in casa, dove vive una donna di 75 anni con il marito, assente al momento dei fatti.

La telefonata del falso carabiniere

La donna ha raccontato di aver ricevuto la chiamata di un uomo che si era presentato come carabiniere. Il sedicente militare le aveva detto che erano in corso indagini per una rapina commessa con un’auto intestata al marito e le aveva chiesto di consegnare denaro e preziosi a un suo collega.

Spaventata, l’anziana si è recata in banca e ha prelevato tutti i risparmi, pari a 71.900 euro, poi ha raccolto i gioielli in alcuni sacchetti. Il quarantenne si è presentato poco dopo, si è qualificato come carabiniere e le ha mostrato la foto di un tesserino falso. È quindi uscito con la refurtiva, venendo fermato dagli investigatori.

Il trasferimento in carcere

Al termine degli accertamenti, l’arrestato è risultato avere precedenti per truffa e reati in materia di stupefacenti.

Il Pubblico ministero ha disposto il trasferimento nella Casa circondariale, in attesa dell’udienza di convalida.

IPA