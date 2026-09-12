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È stato eseguito un arresto a Quartu Sant’Elena. Una donna di 42 anni è stata fermata con l’accusa di estorsione pluriaggravata ai danni di un’anziana, alla quale erano stati sottratti 10.000 Euro in contanti e numerosi gioielli attraverso la tecnica del “finto carabiniere”. L’intervento degli investigatori ha permesso di restituire tutto il maltolto alla vittima.

Le indagini e l’arresto

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha preso avvio dopo che una donna anziana residente a Quartu Sant’Elena è stata vittima di un raggiro. Un uomo, fingendosi appartenente all’Arma dei Carabinieri, ha contattato telefonicamente la vittima, sostenendo che la sua auto fosse coinvolta in una grave rapina avvenuta a Cagliari e attribuita a quattro persone. Con toni allarmanti, il falso carabiniere ha convinto l’anziana a consegnare denaro e gioielli.

Gli investigatori della Sezione Reati contro il Patrimonio della Squadra Mobile di Cagliari hanno avviato immediatamente le indagini, riuscendo in breve tempo a concentrare l’attenzione su una struttura ricettiva situata nel centro di Cagliari. Gli agenti hanno ipotizzato che questa fosse stata utilizzata come base logistica temporanea dai presunti autori della estorsione.

Il fermo e il recupero del bottino

L’intuizione degli investigatori si è rivelata determinante: nei pressi della struttura ricettiva, la polizia ha individuato e fermato una donna di 42 anni. La successiva perquisizione personale e della camera a lei riconducibile ha permesso di rinvenire l’intero bottino della estorsione: 10.000 Euro in contanti e tutti i preziosi sottratti poche ore prima all’anziana.

Restituzione dei beni e sviluppi futuri

Il denaro e i gioielli recuperati sono stati restituiti alla vittima. L’operazione, che ha portato a un arresto, rappresenta un importante risultato nella lotta alle truffe e alle estorsioni ai danni di persone vulnerabili. Le indagini proseguono per identificare gli altri complici coinvolti nella vicenda e chiarire tutti i dettagli dell’episodio avvenuto tra Quartu Sant’Elena e Cagliari.

IPA