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Due persone originarie del napoletano sono state arrestate per truffa ai danni di una minorenne a Cesena, dopo averle sottratto gioielli e denaro per un valore di circa 5.000 euro. L’operazione è stata condotta dalla Polizia di Stato e dall’Arma dei Carabinieri, che hanno agito in sinergia per bloccare i responsabili e recuperare la refurtiva.

La dinamica della truffa: il falso carabiniere

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nel tardo pomeriggio del 14 maggio. I militari del Nucleo Operativo Radiomobile dell’Arma dei Carabinieri di Cesena sono intervenuti a seguito di una truffa perpetrata ai danni di una ragazza di 17 anni, rimasta sola in casa.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la giovane è stata contattata telefonicamente da un individuo che si è presentato come “maresciallo dei carabinieri”. L’uomo ha raccontato alla ragazza che il padre si trovava in caserma perché dei malviventi avevano utilizzato i suoi dati anagrafici per commettere un furto. Con questa scusa, il finto maresciallo è riuscito a farsi fornire i dati anagrafici e il numero di cellulare del genitore, mantenendo la giovane impegnata al telefono.

Nel corso della conversazione, la vittima è stata indotta a raccogliere monili e denaro contante, con la promessa che un altro “collega” sarebbe passato a controllare gli oggetti, come avrebbe richiesto il padre. Dopo circa 20 minuti, il complice del sedicente maresciallo si è presentato alla porta della ragazza, si è fatto consegnare i beni e si è dato alla fuga in auto.

L’intervento dei vicini e delle forze dell’ordine

La fuga precipitosa del truffatore non è passata inosservata: alcuni vicini di casa hanno notato la scena e hanno immediatamente avvisato i genitori della ragazza e i veri militari dell’Arma. Il personale del Nucleo Operativo Radiomobile si è attivato per raccogliere tutte le informazioni utili sulla vettura utilizzata dai truffatori e sulla direzione di fuga. Queste informazioni sono state rapidamente trasmesse al Centro Operativo Polizia Stradale di Casalecchio di Reno, che ha disposto un piano di intercettazione sull’autostrada A14, da Cesena Nord a Bologna, secondo uno schema a reticolo per bloccare i malviventi.

L’arresto e il recupero della refurtiva

Una pattuglia della Sottosezione di Bologna Sud ha individuato l’auto dei sospetti e l’ha fermata al casello di San Lazzaro di Savena. A bordo del veicolo e nelle tasche dell’uomo sono stati rinvenuti sia i gioielli sia il denaro contante sottratti poco prima dall’abitazione della vittima. I due, un uomo di 48 anni e una donna di 29 anni, entrambi originari del napoletano, sono stati condotti presso gli uffici della Sottosezione e, al termine delle procedure di rito, sono stati arrestati e trasferiti in carcere a Bologna su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica.

La collaborazione tra Polizia e Carabinieri

L’operazione ha messo in luce la tempestività e l’efficacia della collaborazione tra i reparti della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri. Grazie all’intervento coordinato, è stato possibile sventare una truffa ai danni di una minore e ottenere un risultato concreto: la refurtiva è stata recuperata e restituita alla vittima poco dopo essere stata sottratta con l’inganno.

IPA