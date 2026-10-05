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Un 43enne, pregiudicato, accusato di rapina aggravata ai danni di una coppia di anziani a Novara, è stato arrestato mentre si trovava alla Stazione Termini di Roma. Il soggetto aveva adottato la tecnica truffaldina del finto carabiniere per farsi consegnare gioielli, contanti e addirittura una pistola, poi aveva aggredito le vittime si era dato alla fuga verso il Sud Italia. Per l’arresto è stata necessaria una sinergia tra le forze dell’ordine di Milano, Novara e della Capitale.

L’arresto del 43enne alla Stazione Termini di Roma: i fatti

L’operazione è stata il risultato di un efficace lavoro di squadra tra diversi compartimenti di polizia ferroviaria e squadre mobili delle città coinvolte: come anticipato, le forze coinvolte provenivano da Milano, Roma e Novara.

I fatti si sono svolti a Novara, dove una coppia di anziani è stata contattata telefonicamente da alcuni complici del 43enne. Questi, con minacce di gravi conseguenze legali e finanziarie, hanno intimorito le vittime. Poco dopo, il malvivente si è presentato alla loro porta, spacciandosi per un carabiniere, e si è fatto consegnare 24 monili d’oro, una pistola Beretta calibro 7.65 regolarmente detenuta dalle vittime e 380 euro in contanti.

L’aggressione

Quando le vittime hanno intuito l’inganno e hanno tentato di reagire per recuperare i propri beni, l’uomo le ha aggredite fisicamente.

Subito dopo, si è diretto verso la stazione ferroviaria di Novara e ha preso un treno diretto a Milano, facendo perdere le proprie tracce.

Le indagini e l’identificazione

Ricevuto l’allarme, gli investigatori della Squadra mobile di Novara hanno immediatamente analizzato i filmati della videosorveglianza della stazione.

Le immagini hanno mostrato il rapinatore mentre si cambiava d’abito nel tentativo di camuffarsi. In pochi minuti, gli agenti sono riusciti a identificarlo e hanno seguito i suoi spostamenti grazie alla collaborazione con la Polizia ferroviaria di Milano.

L’arresto durante la fuga

Il 43enne è salito su un treno ad alta velocità diretto a Napoli, con unica fermata intermedia a Roma Termini. Grazie al coordinamento tra le sale operative, gli agenti del compartimento Polizia ferroviaria per il Lazio e della Squadra Mobile di Roma si sono fatti trovare pronti al binario.

Non appena il treno è arrivato, i poliziotti sono saliti a bordo e hanno bloccato l’uomo in una delle ultime carrozze, mentre tentava di nascondere lo zaino sotto il sedile. L’operazione si è svolta in totale sicurezza per i passeggeri presenti.

Il sequestro della refurtiva

Condotto negli uffici di Polizia di Roma Termini, il 43enne, già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio, in materia di armi e stupefacenti, ha ammesso di essere il proprietario dello zaino.

All’interno sono stati trovati la pistola Beretta calibro 7.65 con caricatore e 6 cartucce, un tirapugni, un pugnale a testa d’aquila, 24 monili d’oro e 380 euro in contanti.

Nel frattempo, negli uffici della Squadra mobile di Novara le vittime hanno riconosciuto sia la refurtiva sequestrata sia l’autore della rapina. L’uomo è stato quindi arrestato e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria.

IPA