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Un 24enne è finito in manette a San Giuseppe Jato (Palermo) dopo che i Carabinieri sono riusciti a fermare in tempo un tentativo di truffa ai danni di un’anziana di 83 anni. Il giovane stava per farsi consegnare gli oggetti d’oro della vittima, la quale era stata tratta in inganno dal falso racconto di un veicolo rimasto implicato in un colpo avvenuto a Palermo.

La telefonata e il raggiro a San Giuseppe Jato

Secondo la ricostruzione dei militari, la donna ha ricevuto la telefonata di un uomo che si è finto un militare, qualificandosi addirittura come un Generale in servizio a Palermo. Il truffatore le ha raccontato che l’auto intestata a lei era implicata in un reato e le ha chiesto di raccogliere i gioielli che aveva in casa, annunciando l’arrivo di un presunto perito per controllarli.

L’anziana ha mantenuto la calma e ha tenuto impegnato al telefono il truffatore per circa tre ore. Nel frattempo ha avvisato il nipote, che ha contattato la Stazione dei Carabinieri di San Giuseppe Jato. I militari della locale stazione, insieme ai colleghi di San Cipirello, erano già impegnati in servizi di contrasto alle truffe, con pattuglie in uniforme e personale in abiti civili.

L’intervento dei carabinieri

Il falso perito ha prolungato la pressione con una videochiamata sullo smartphone della donna, nel tentativo di controllarla. Quando si è presentato alla porta e ha preso i gioielli, ha trovato ad attenderlo i Carabinieri appostati anche all’interno dell’abitazione.

Il giovane, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato prima di uscire e arrestato in flagranza per truffa. Il Gip del Tribunale di Palermo ha convalidato l’arresto.

Denunciato un presunto complice

Le verifiche successive hanno portato anche alla denuncia a piede libero di un uomo di 64 anni, ritenuto un possibile complice.

L’uomo è stato individuato alla guida dell’auto utilizzata per raggiungere il luogo della truffa.

IPA