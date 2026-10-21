Finto carabiniere truffa un anziano a Rovigo e scappa in treno con i gioielli: bloccato a Roma Termini
Un 46enne ha raggirato un anziano fingendosi carabiniere. I gioielli sono stati recuperati dalla Polizia Ferroviaria a Roma Termini.
Si è presentato come un carabiniere, ha raccontato a un anziano di Rovigo che la sua auto era stata usata per una rapina in gioielleria e si è fatto consegnare circa 150 grammi di gioielli d’oro. Poi, con il bottino, è salito su un treno per Napoli. Ma la Polizia di Rovigo lo ha individuato in poche ore e bloccato alla stazione di Roma Termini, con tutti i preziosi ancora nello zaino.
- Truffa del finto carabiniere a Rovigo, il raggiro all’anziano
- La fuga in treno e lo stop a Roma Termini
Truffa del finto carabiniere a Rovigo, il raggiro all’anziano
Come riporta la Polizia di Stato, la truffa è avvenuta nel primo pomeriggio del 16 ottobre.
L’uomo, un 46enne che vive fuori provincia, ha convinto la vittima che i suoi gioielli andavano confrontati con quelli rubati nella rapina, che in realtà non era mai avvenuta.
Poco dopo è rientrata a casa la figlia dell’anziano, che ha capito subito cosa era successo e ha chiamato il 113.
La fuga in treno e lo stop a Roma Termini
Le Volanti hanno raccolto dalla vittima una descrizione precisa del truffatore.
Gli investigatori della Squadra Mobile lo hanno poi individuato a bordo di un treno partito da Rovigo e diretto a Napoli.
L’allerta è passata alla Polizia Ferroviaria, che lo ha bloccato a Roma Termini: nello zaino c’erano tutti i gioielli presi poche ore prima.
L’uomo è stato denunciato a piede libero alla Procura di Rovigo, mentre l’oro è stato sequestrato per essere restituito alla famiglia.
“Le truffe agli anziani si rivelano come la più subdola e insidiosa forma di criminalità dei nostri tempi”, ha commentato il questore Andrea Straffelini.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.