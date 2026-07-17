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Un arresto e di oltre 120.000 euro recuperati, questo il bilancio di un’operazione condotta dalla Squadra Mobile della Questura di Verona, che ha portato alla cattura di un 19enne italiano accusato di truffa aggravata e tentata truffa ai danni di persone anziane. L’azione è stata eseguita nell’ambito di una strategia mirata alla prevenzione e repressione dei reati contro il patrimonio, con particolare attenzione alle truffe perpetrate ai danni della popolazione più vulnerabile.

Le indagini e l’arresto a Verona

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, gli investigatori della Squadra Mobile hanno individuato e fermato il giovane, originario della Campania, mentre stava lasciando l’abitazione di una delle sue vittime.

Il ragazzo, appena 19enne, è stato sorpreso in flagranza di reato dopo aver messo a segno una truffa aggravata ai danni di un’anziana residente in città.

Il modus operandi: il finto delegato del Tribunale

Il metodo utilizzato dal truffatore ricalca uno degli schemi più noti tra quelli messi in atto dai malviventi specializzati in truffe agli anziani: quello del “finto delegato del Tribunale”.

In questo caso, il giovane agiva in coppia con un complice. Quest’ultimo, tramite una telefonata, contattava la vittima fingendosi un funzionario giudiziario e la convinceva ad aprire la porta di casa a un presunto incaricato del Tribunale. Il pretesto era quello di dover confrontare i gioielli della vittima con le fotografie di beni rubati durante una presunta rapina avvenuta poche ore prima.

Il primo tentativo fallito e la truffa riuscita

Il primo tentativo di truffa è stato sventato grazie a un imprevisto: la telefonata tra il complice e la vittima si è interrotta bruscamente, costringendo il giovane a desistere e ad allontanarsi dall’abitazione.

Tuttavia, il ragazzo non si è arreso e ha tentato nuovamente il colpo poco dopo, prendendo di mira un’altra anziana residente a Verona. In questa occasione, il truffatore è riuscito a introdursi nell’appartamento della donna, un’84enne, sottoponendola a una forte pressione psicologica con la scusa di dover verificare la provenienza dei suoi preziosi.

Il bottino e l’intervento della Polizia

Una volta entrato in casa, il giovane ha sottratto rapidamente anelli e collane d’oro, per un valore complessivo superiore a 120.000 euro. Gli oggetti rubati, oltre al loro valore economico, avevano per la vittima anche un profondo significato affettivo.

Gli agenti della Squadra Mobile, impegnati in un servizio specifico di contrasto al fenomeno delle truffe agli anziani, sono riusciti a intercettare il truffatore proprio mentre stava uscendo dall’abitazione della donna. L’intervento tempestivo ha permesso di recuperare interamente la refurtiva, che è stata poi restituita alla legittima proprietaria presso gli uffici della Questura.

L’arresto e le conseguenze giudiziarie

L’arrestato è stato condotto presso la casa circondariale di Verona Montorio, dove rimane a disposizione dell’Autorità giudiziaria competente.

L’operazione si inserisce in una più ampia progettualità della Squadra Mobile, volta a contrastare i reati contro il patrimonio e, in particolare, le truffe ai danni degli anziani, fenomeno purtroppo in crescita negli ultimi anni.

IPA