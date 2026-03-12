Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Furto d’auto da 40.000 euro e inseguimento sulla statale: è questo il bilancio dell’operazione condotta dalla Squadra Mobile della Questura di Chieti che ha portato all’arresto di un cittadino straniero di 59 anni, ritenuto responsabile del colpo messo a segno lo scorso 30 dicembre 2025 presso una concessionaria della provincia. Il provvedimento restrittivo è stato eseguito l’11 marzo 2026, dopo una complessa attività investigativa che ha permesso di identificare l’autore del reato.

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto inizio nel pomeriggio del 30 dicembre 2025, quando un uomo si è presentato presso una nota concessionaria della provincia di Chieti fingendosi un diplomatico straniero. L’uomo, dichiarando di essere interessato all’acquisto di un’auto, ha chiesto di poter effettuare un test drive.

Il modus operandi: la truffa del diplomatico

Durante la prova su strada, il presunto acquirente ha messo in atto un piano ben studiato: è riuscito a sottrarre la chiave originale della vettura, sostituendola con una copia molto simile, così da non destare sospetti tra i dipendenti della concessionaria. Dopo aver terminato il test drive, l’uomo si è allontanato con la scusa di tornare a breve per concludere l’acquisto.

Il furto e l’inseguimento

Approfittando della pausa pranzo dei dipendenti, il malvivente è tornato presso la struttura e, utilizzando la chiave sottratta, è salito a bordo dell’auto appena provata, tentando di allontanarsi. Il furto non è però passato inosservato: due dipendenti della concessionaria, accortisi di quanto stava accadendo, si sono lanciati all’inseguimento del veicolo lungo il raccordo Chieti–Pescara.

L’incidente e la fuga a piedi

L’inseguimento si è concluso nei pressi dell’uscita autostradale di Pescara Ovest, dove il fuggitivo ha provocato un incidente stradale. A quel punto, l’uomo ha abbandonato l’auto e si è dato alla fuga a piedi. Sul posto è intervenuta una volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Chieti, che ha effettuato i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dei fatti.

Le indagini e l’identificazione

Grazie all’analisi dei sistemi di videosorveglianza e alle indagini condotte dalla Squadra Mobile della Questura di Chieti, è stato possibile identificare il presunto autore del furto. L’uomo, un cittadino straniero di 59 anni, è risultato avere numerosi precedenti penali e di polizia.

L’arresto in Umbria

Alla luce degli elementi raccolti, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Chieti ha richiesto e ottenuto dal Giudice per le Indagini Preliminari l’emissione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Il provvedimento è stato eseguito l’11 marzo 2026, quando il soggetto, che nel frattempo si era reso irreperibile, è stato fermato casualmente da una pattuglia dei Carabinieri in Umbria. Dopo gli accertamenti di rito, l’uomo è stato arrestato e condotto presso la casa circondariale locale, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Le fasi del procedimento penale

Si precisa che il procedimento penale è attualmente nella fase delle indagini preliminari e che l’indagato deve essere considerato presunto innocente fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.

Il valore dell’auto e il danno subito

L’autovettura oggetto del furto aveva un valore di circa 40.000 euro, un danno economico rilevante per la concessionaria coinvolta. L’episodio ha destato particolare attenzione anche per la modalità con cui è stato messo a segno il colpo, sfruttando la pausa pranzo dei dipendenti e la sostituzione della chiave originale con una copia.

Il ruolo dei dipendenti e delle forze dell’ordine

Determinante, nella ricostruzione dei fatti e nell’identificazione del responsabile, è stato il tempestivo intervento dei due dipendenti della concessionaria, che hanno inseguito il ladro, e delle forze dell’ordine, intervenute subito dopo l’incidente nei pressi di Pescara Ovest. L’operazione ha dimostrato l’efficacia della collaborazione tra cittadini e polizia nel contrasto ai reati contro il patrimonio.

