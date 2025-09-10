Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due uomini della provincia di Napoli sono stati denunciati per tentata truffa aggravata ai danni di due anziane a Nusco. L’episodio si è verificato nei giorni scorsi, quando le vittime sono state contattate telefonicamente da un falso direttore postale che ha tentato di convincerle a consegnare 3.000 euro in denaro e preziosi. L’intervento tempestivo dei Carabinieri, allertati grazie alla campagna di prevenzione “Difenditi dalle truffe”, ha permesso di fermare i sospetti e sequestrare i telefoni cellulari utilizzati per il raggiro.

Le indagini e l’intervento dei Carabinieri

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione ha preso avvio dopo che due donne ultraottantenni residenti a Nusco hanno ricevuto una telefonata sospetta. Un individuo, fingendosi direttore dell’ufficio postale, ha cercato di convincerle a preparare 3.000 euro in contanti e gioielli, sostenendo che fossero necessari per consentire ai loro nipoti di effettuare presunte operazioni allo sportello. Le donne, però, hanno riconosciuto la possibile truffa e, seguendo i consigli diffusi dall’Arma, hanno immediatamente avvertito i familiari e richiesto l’intervento dei Carabinieri.

La prevenzione che fa la differenza

Il successo dell’operazione è stato reso possibile anche grazie all’intensa attività di prevenzione condotta dal Comando Provinciale Carabinieri di Avellino. Attraverso la campagna “Difenditi dalle truffe”, l’Arma ha diffuso consigli utili tramite organi di stampa, locandine affisse nei paesi e incontri informativi nelle chiese e in altri luoghi di aggregazione. Queste iniziative hanno contribuito a rendere le potenziali vittime più consapevoli dei rischi e pronte a reagire in modo tempestivo.

Il fermo dei sospetti e le indagini in corso

L’attività investigativa ha portato all’individuazione di due uomini, un ventenne e un sessantenne, entrambi residenti nella provincia di Napoli e già noti alle Forze dell’Ordine. I Carabinieri li hanno intercettati a bordo di un’autovettura in sosta nel centro abitato di Nusco. Durante la perquisizione, è stato trovato sul telefono di uno degli indagati un messaggio contenente il nominativo e l’indirizzo di una delle vittime, elemento che ha rafforzato i sospetti a loro carico.

Sequestri e accertamenti tecnici

I telefoni cellulari utilizzati per la tentata truffa sono stati sequestrati per consentire ulteriori accertamenti tecnici. L’autovettura, risultata a noleggio, è stata invece restituita alla società proprietaria. Nel corso dei controlli, è emerso che entrambi i soggetti erano privi di patente di guida: uno non l’aveva mai conseguita, mentre all’altro era stata sospesa.

Il ruolo della sensibilizzazione nella lotta alle truffe

Il Comando Provinciale Carabinieri di Avellino ha sottolineato ancora una volta l’importanza della prevenzione e della sensibilizzazione, soprattutto nei confronti delle fasce più vulnerabili della popolazione. Le campagne informative e i consigli pratici si sono rivelati strumenti fondamentali per contrastare il fenomeno delle truffe ai danni degli anziani.

Le raccomandazioni dell’Arma

Il Comando Provinciale ricorda a tutti i cittadini di non fidarsi di chi chiede denaro o preziosi spacciandosi per conoscenti o incaricati inviati da parenti. In caso di dubbi, è sempre consigliabile rinviare eventuali appuntamenti, contattare direttamente i familiari e segnalare ogni situazione sospetta al 112 o al più vicino Comando Carabinieri. La collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine resta il principale baluardo contro le truffe e i tentativi di raggiro.

Un fenomeno in crescita e la risposta delle istituzioni

Negli ultimi anni, il fenomeno delle truffe telefoniche ai danni degli anziani ha registrato un aumento significativo, spingendo le istituzioni a rafforzare le attività di prevenzione e controllo. L’episodio di Nusco dimostra come la sinergia tra informazione, attenzione delle vittime e prontezza delle forze dell’ordine possa fare la differenza e impedire che i malintenzionati portino a termine i loro piani.

Conclusioni

L’operazione condotta dai Carabinieri di Nusco e della Compagnia di Montella si è conclusa con la denuncia in stato di libertà di due persone per tentata truffa aggravata in concorso. Le indagini proseguono per accertare eventuali ulteriori responsabilità e per verificare se i due sospetti siano coinvolti in altri episodi simili. Nel frattempo, l’Arma rinnova l’appello a mantenere alta la guardia e a segnalare tempestivamente qualsiasi situazione sospetta.

