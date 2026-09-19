Finto finanziere bloccato sulla porta di casa a Perugia, arrestato un uomo di 54 anni per tentata truffa

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Un arresto a Perugia, dove un uomo è stato fermato in flagranza per tentata truffa aggravata. L’uomo, classe 1972 e già noto alle forze dell’ordine, avrebbe tentato di raggirare una donna fingendosi appartenente alla Guardia di Finanza, con l’obiettivo di sottrarle preziosi. L’intervento è stato reso possibile grazie alla segnalazione della nipote della vittima e alla tempestiva azione degli agenti.

La segnalazione e l’intervento della Polizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, tutto è iniziato quando la vittima ha ricevuto una telefonata da parte di un uomo che si è presentato come membro della Guardia di Finanza. Con una serie di artifizi e raggiri, il truffatore ha cercato di convincere la donna che l’auto del marito fosse stata coinvolta in una rapina ai danni di una gioielleria. Sfruttando questo falso pretesto, l’uomo ha invitato la vittima a consegnare tutti i gioielli in suo possesso a un incaricato che si sarebbe presentato di lì a poco presso la sua abitazione, con la scusa di verificare se i preziosi corrispondessero a quelli rubati durante la presunta rapina.

Il sospetto della nipote e la richiesta di aiuto

La donna, insospettita dalla richiesta, ha deciso di confidarsi con la nipote. Quest’ultima, intuendo che potesse trattarsi di una truffa, non ha esitato a contattare la Polizia di Stato tramite il Numero Unico di Emergenza. La prontezza della segnalazione si è rivelata fondamentale per l’esito dell’operazione.

L’arresto in flagranza e il recupero della refurtiva

Gli agenti delle Volanti si sono immediatamente recati presso l’abitazione della vittima. Nascosti in una posizione strategica vicino all’ingresso, hanno atteso l’arrivo del truffatore. Quando l’uomo si è presentato per ritirare i monili d’oro, gli agenti sono intervenuti, bloccandolo e impedendo che la truffa andasse a buon fine. La refurtiva, costituita dai gioielli che la donna stava per consegnare, è stata interamente recuperata e restituita ai legittimi proprietari.

L’identità dell’arrestato e le misure adottate

L’uomo arrestato, un 54enne con precedenti di polizia, è stato accompagnato in Questura. Al termine delle procedure di rito, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza su disposizione del Pubblico Ministero, in attesa del processo per direttissima. Nei suoi confronti, il Questore ha anche avviato la procedura amministrativa per l’adozione della misura di prevenzione dell’allontanamento con divieto di ritorno nel Comune di Perugia.

IPA