È stato arrestato un 40enne italiano per tentata truffa in concorso a Dozza (Bologna), dopo che aveva cercato di ingannare una donna sessantenne convincendola a consegnare i suoi gioielli. L’episodio è stato segnalato ai Carabinieri da un uomo del posto, che ha permesso di sventare il raggiro e portare all’arresto del responsabile.

La segnalazione e l’intervento dei Carabinieri

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, tutto ha avuto inizio quando un cittadino di Dozza ha contattato la locale Stazione per segnalare un tentativo di truffa ai danni della moglie. La donna, sessantenne, era stata raggiunta telefonicamente da un uomo che si era spacciato per carabiniere. Quest’ultimo le aveva comunicato che l’autovettura del padre era stata utilizzata da un gruppo di stranieri per commettere una rapina a una gioielleria di Imola. Inoltre, il falso carabiniere aveva aggiunto che gli arrestati avevano indicato il domicilio della donna come luogo dove era stata nascosta la refurtiva.

Il tentativo di raggiro: la pressione psicologica

Il sedicente carabiniere, con insistenza e urgenza, ha cercato di convincere la vittima a consegnare i propri monili e gioielli in oro, per un valore complessivo di circa 10.000 euro. Secondo quanto riferito, la donna avrebbe dovuto affidare i preziosi a un uomo che si sarebbe presentato di lì a poco presso la sua abitazione, qualificandosi come perito nominato dal tribunale e incaricato dal gioielliere vittima del furto. L’obiettivo era quello di effettuare una comparazione tra la refurtiva rinvenuta e i gioielli in suo possesso, così da “evitarle conseguenze penali”.

La reazione della vittima e l’arresto

Nonostante la pressione telefonica esercitata dal falso carabiniere, la donna ha avuto la prontezza di ravvedersi proprio nel momento in cui l’uomo si è presentato a casa sua per ritirare l’oro. Ha quindi comunicato all’individuo che avrebbe preferito recarsi personalmente in caserma, una decisione che ha colto di sorpresa il truffatore, costringendolo ad allontanarsi dall’abitazione. Nel frattempo, la pattuglia dei veri Carabinieri, già allertata dalla segnalazione del marito, è intervenuta bloccando il 40enne nelle vicinanze dell’abitazione.

Le conseguenze giudiziarie

Al termine del processo con rito direttissimo, l’arresto del 40enne è stato convalidato. Nei suoi confronti è stata applicata la misura cautelare del divieto di dimora nella città metropolitana di Bologna.

