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Eseguito un arresto dalla Polizia di Stato di Matera, che ha portato all’esecuzione di una misura cautelare nei confronti di un 19enne originario della provincia di Avellino. Il giovane è gravemente indiziato di truffa aggravata ai danni di un’anziana donna, avvenuta il 22 febbraio 2025 a Matera. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la vittima sarebbe stata raggirata con la scusa di un grave incidente stradale che avrebbe coinvolto un suo familiare, inducendola a consegnare 11.000 euro e numerosi monili in oro.

Le indagini e la ricostruzione dei fatti

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto inizio quando la vittima, una donna anziana residente a Matera, è stata contattata telefonicamente da un uomo che si è spacciato per avvocato. L’interlocutore, con tono agitato, ha raccontato che il fratello della donna era rimasto coinvolto in un grave incidente stradale, in cui una donna e suo figlio erano stati feriti e ricoverati in gravi condizioni. Sfruttando lo stato di ansia e preoccupazione della vittima, il falso avvocato ha sostenuto che fosse necessario raccogliere urgentemente una somma di denaro per affrontare le spese legali relative alla difesa del familiare.

Il modus operandi dei truffatori

La truffa, secondo quanto emerso dalle indagini della Squadra Mobile, è stata portata avanti da almeno due persone: il giovane arrestato e un complice rimasto ignoto. Dopo le insistenti telefonate, la vittima è stata convinta a consegnare una prima somma di 900 euro in contanti a un giovane che si sarebbe presentato di lì a poco presso la sua abitazione. Pochi minuti dopo, come annunciato, il 19enne si è effettivamente presentato alla porta della donna, ritirando il denaro. Successivamente, ulteriori pressioni telefoniche da parte del complice hanno indotto la vittima a consegnare altro denaro, per un totale di 11.000 euro, oltre a diversi monili in oro di valore.

L’attività investigativa della Squadra Mobile

Le indagini, condotte dagli agenti della Squadra Mobile di Matera, hanno permesso di individuare il presunto responsabile grazie a una serie di accertamenti tecnici e investigativi. Gli investigatori hanno analizzato i traffici telefonici dell’indagato, già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici, e hanno visionato le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona. Inoltre, sono stati ricostruiti con precisione i movimenti dell’uomo nei momenti immediatamente precedenti e successivi alla truffa, elementi che hanno rafforzato il quadro indiziario a suo carico.

L’ordinanza di custodia cautelare

Grazie agli elementi raccolti durante le indagini, l’Autorità Giudiziaria ha emesso un’ordinanza applicativa di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti del 19enne originario della provincia di Avellino. La misura è stata eseguita nelle scorse ore dagli agenti della Polizia di Stato di Matera, che hanno dato esecuzione al provvedimento disposto dal G.I.P. del Tribunale locale.

IPA