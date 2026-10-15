Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Un bonifico di 48.300 euro è stato bloccato prima che la somma venisse fatta sparire. La truffa, orchestrata da un finto ispettore di polizia ai danni di un soggetto impegnato nel volontariato, è stata ricostruita a Treviglio (Bergamo): gli investigatori hanno individuato una donna ritenuta la possibile responsabile.

La falsa indagine e il bonifico a Treviglio

L’attività investigativa si è conclusa nell’ottobre 2026. Il truffatore ha contattato la vittima fingendosi un ispettore e ha inventato un’indagine, con lo scopo di impartire istruzioni e chiedere di mantenere il massimo riserbo. Per indurla a effettuare il bonifico istantaneo, le ha anche suggerito cosa raccontare alla banca in caso di domande: il denaro, secondo la versione preparata, sarebbe servito per comprare un’Alfa Romeo Stelvio destinata alla nipote a Treviglio (Bergamo).

La messinscena è stata rafforzata da telefonate e messaggi provenienti da numeri che sul display sembravano appartenere a istituti bancari o agli uffici della Questura di Treviso. Dopo il trasferimento, un ulteriore messaggio ha annunciato alla vittima che l’operazione era stata bloccata e le ha dato appuntamento nel pomeriggio davanti al Commissariato di Treviglio.

Il blocco dell’importo

Il piano si è interrotto quando la persona, recatasi alle Poste per controllare il conto, è stata invitata dal personale allo sportello a rivolgersi alla Polizia.

Gli agenti hanno attivato le procedure antifrode e bloccato i fondi prima che venissero movimentati ancora. In seguito, l’Autorità giudiziaria ha disposto il sequestro dell’intera somma, in vista della restituzione al legittimo proprietario.

Le indagini e l’avvertimento

L’esame dei movimenti bancari, delle utenze telefoniche e delle banche dati ha permesso agli investigatori di individuare una donna ritenuta coinvolta nella truffa. La persona, già nota per precedenti di polizia e vicende analoghe, è ora indagata.

Per il raggiro è stata usata anche la tecnica dello spoofing, che consente di falsificare il numero mostrato sul telefono e far apparire la chiamata come proveniente da un ufficio o da un interlocutore affidabile. La Polizia di Stato ricorda che nessun agente chiede di trasferire denaro su un conto per esigenze investigative o per mettere al sicuro i risparmi. In caso di richieste simili, l’invito è a non effettuare bonifici, non fidarsi del numero visualizzato, interrompere la chiamata e contattare le Forze dell’ordine attraverso i canali ufficiali.

IPA