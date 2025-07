Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Arresto dei Carabinieri di Ancona nel pomeriggio di ieri, quando un giovane di 24 anni originario di Melito di Napoli è stato fermato in flagranza di truffa ai danni di una donna di 99 anni. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, avrebbe tentato di estorcere 10.000 euro alla vittima, fingendosi maresciallo dei Carabinieri e sostenendo la necessità di risolvere una presunta questione giudiziaria che coinvolgeva la figlia dell’anziana. L’intervento tempestivo dei militari ha permesso di bloccare il malvivente e restituire la refurtiva alla legittima proprietaria.

La segnalazione e l’intervento dei Carabinieri

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, tutto ha avuto inizio intorno all’una del pomeriggio, quando una donna straniera, impegnata come badante presso l’abitazione di una 99enne di Ancona, ha contattato il 112 per segnalare una situazione sospetta. La donna, con grande prontezza di spirito, si è resa conto che la telefonata ricevuta da un sedicente maresciallo dei Carabinieri era in realtà una truffa. L’uomo, infatti, sosteneva che la figlia dell’anziana fosse coinvolta in un grave incidente stradale e che, per evitare conseguenze giudiziarie, fosse necessario versare 10.000 euro.

Il modus operandi dei truffatori

Durante la conversazione telefonica, il presunto maresciallo ha cercato di convincere la badante della necessità di consegnare il denaro. A rendere la messinscena ancora più credibile, una complice di sesso femminile ha simulato di essere la figlia della vittima, piangendo e chiedendo aiuto. Tuttavia, la badante ha intuito la truffa, anche perché sapeva che la figlia dell’anziana non aveva mai conseguito la patente di guida, rendendo impossibile il suo coinvolgimento in un incidente stradale.

L’operazione dei militari

La centrale operativa dei Carabinieri di Ancona ha immediatamente compreso la gravità della situazione e ha attivato un equipaggio in abiti civili della Sezione Operativa. I militari si sono appostati all’interno dell’abitazione della vittima, pronti a intervenire. Nel frattempo, la badante ha continuato a parlare con i truffatori, fingendo di essere caduta nella loro rete.

L’arresto in flagranza

Poco dopo, il riscossore si è presentato presso l’abitazione, dichiarando di essere stato delegato dal Tribunale per riscuotere la somma necessaria a “risolvere la questione giudiziaria”. La badante gli ha consegnato alcuni monili di scarso valore e una piccola somma di denaro. Di fronte alle perplessità dell’uomo, che pretendeva l’intero importo pattuito, i militari sono intervenuti e lo hanno bloccato. Si è trattato di un arresto in flagranza di truffa, che ha permesso di recuperare e restituire la refurtiva alla vittima.

L’identità dell’arrestato e le misure adottate

L’uomo arrestato è un 24enne originario di Melito di Napoli, già noto alle forze dell’ordine per precedenti simili. Dopo essere stato fermato, è stato condotto in cella di sicurezza per la notte. In sede di convalida dell’arresto, il Tribunale di Ancona ha disposto nei suoi confronti la misura dell’obbligo di dimora nel comune di provenienza. Contestualmente, la Questura locale ha emesso il foglio di via obbligatorio dal comune di Ancona.

La collaborazione tra cittadinanza e forze dell’ordine

Questo episodio mette in luce l’importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine nella prevenzione e nel contrasto alle truffe. La prontezza della badante, che ha saputo riconoscere il tentativo di raggiro e ha mantenuto la calma durante la conversazione con i truffatori, è stata determinante per il buon esito dell’operazione. Grazie alla sua segnalazione tempestiva, i Carabinieri hanno potuto intervenire in tempo reale e assicurare il responsabile alla giustizia.

Le raccomandazioni delle autorità

Le forze dell’ordine ricordano che nessun maresciallo o rappresentante delle istituzioni chiede denaro per risolvere questioni giudiziarie o per evitare conseguenze legali. In caso di telefonate sospette, è sempre consigliabile contattare immediatamente il 112 e non consegnare mai denaro o oggetti di valore a sconosciuti. Le truffe ai danni di persone anziane sono purtroppo in aumento e richiedono la massima attenzione da parte di tutti.

La presunzione di innocenza

Si precisa che la persona arrestata è attualmente sottoposta a indagini preliminari e, come previsto dalla legge, deve essere considerata innocente fino a sentenza definitiva di condanna.

IPA