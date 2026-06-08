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È scattato un arresto a Roma dove un giovane campano è stato ritenuto responsabile di truffe ai danni di due anziane. L’uomo, proveniente dalla provincia di Caserta, è stato fermato alla stazione Tiburtina mentre tentava di rientrare a Napoli con il bottino.

Il modus operandi: la truffa ai danni degli anziani

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda si è svolta nella giornata di ieri, quando un giovane di 27 anni è arrivato a Roma dalla provincia di Caserta con l’obiettivo di compiere truffe lampo ai danni di persone anziane. Il piano, però, è stato sventato dagli agenti del III Distretto Fidene-Serpentara, che hanno seguito le sue mosse fino all’arresto finale.

L’azione criminosa ha avuto inizio con una telefonata ricevuta da una delle vittime, una donna anziana, sul proprio cellulare. L’interlocutore si è presentato come maresciallo dei Carabinieri, sostenendo di dover svolgere accertamenti su una rapina avvenuta mesi prima con un veicolo intestato alla donna. Dopo essersi assicurato che la vittima fosse sola in casa, il sedicente militare ha indirizzato la conversazione sul figlio della donna, lasciando intendere possibili conseguenze giudiziarie a suo carico, con l’obiettivo di generare ansia e abbassare le difese della vittima.

Successivamente, la truffa è proseguita con una videochiamata, durante la quale il falso maresciallo ha chiesto alla donna di mostrare gli ambienti della casa e i beni custoditi, per una sorta di ricognizione a distanza. Convinta dal raggiro, la vittima ha raccolto tutti gli oggetti di valore in un asciugamano bianco, come richiesto dall’interlocutore, e ha atteso l’arrivo di una persona incaricata degli “accertamenti tecnici”.

Il colpo e la fuga

Pochi minuti dopo, un complice – presentatosi come perito e fornito di un codice identificativo comunicato in precedenza – si è presentato alla porta della donna. Approfittando di un momento di distrazione, l’uomo è riuscito a impossessarsi del bottino e a fuggire, mentre la vittima era ancora impegnata nella videochiamata con il falso maresciallo.

Le grida d’aiuto della donna hanno attirato l’attenzione di un commerciante della zona, che ha avuto la prontezza di annotare la targa dell’auto utilizzata per la fuga e di allertare il 112.

L’arresto e la convalida

Gli investigatori del III Distretto Fidene-Serpentara hanno agito con rapidità, riuscendo a localizzare il veicolo, risultato essere a noleggio, in un parcheggio di un centro commerciale. L’analisi immediata delle immagini di videosorveglianza ha permesso di identificare l’autore del reato e il borsone utilizzato per trasportare la refurtiva.

Intuendo la probabile via di fuga, i poliziotti hanno esteso le ricerche alla vicina stazione Tiburtina, dove hanno individuato il sospettato nei pressi del terminal degli autobus, pronto a partire per la tratta Roma–Napoli. Nel borsone sono stati trovati tutti i gioielli e i preziosi sottratti, ancora avvolti nell’asciugamano bianco, oltre ad altri oggetti di valore riconducibili a una seconda truffa avvenuta poche ore prima con modalità simili ai danni di un’altra anziana: una refurtiva dal valore di circa 120mila euro.

Per il giovane, un ventisettenne originario della provincia di Caserta, è scattato l’arresto. L’operato della Polizia di Stato è stato successivamente convalidato nelle aule di Piazzale Clodio, a Roma.

IPA