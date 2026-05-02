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Eseguito un arresto a Torino, dove un uomo di 39 anni è stato fermato per furto aggravato in abitazione e possesso di segni distintivi contraffatti. L’uomo, proveniente dal Sud Italia, è stato individuato e bloccato dopo aver sottratto denaro e gioielli a una coppia di anziani, utilizzando la tecnica della finta cauzione.

L’arresto del “trasfertista”

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto nell’ambito di un’attività di contrasto ai reati predatori ai danni delle fasce deboli. Gli agenti della Squadra Mobile di Torino hanno seguito il sospettato fin dal suo arrivo in città, monitorando ogni suo movimento fino al momento del furto.

L’operazione ha avuto inizio quando gli agenti hanno notato un uomo, già conosciuto alle forze dell’ordine, scendere da un treno proveniente dal Sud Italia presso la stazione di Torino Porta Nuova. Il suo comportamento circospetto ha insospettito i poliziotti, che hanno deciso di pedinarlo. L’uomo si è aggirato per le vie vicine, effettuando diverse soste in alcuni bar e mantenendo costanti contatti telefonici, fino a salire su un taxi.

Il taxi è stato seguito dagli agenti fino in corso Montecucco, dove il sospettato è sceso per entrare in un palazzo. Dopo circa venti minuti, l’uomo è uscito in fretta dallo stabile, venendo immediatamente fermato per un controllo.

Il bottino e la tecnica della truffa

Durante la perquisizione, gli agenti hanno trovato nelle tasche del fermato la somma di 695 euro in contanti e un sacchetto in velluto rosso contenente diversi monili in oro, tra cui bracciali e una collanina con ciondolo. Gli oggetti erano stati appena sottratti a una coppia di ultraottantenni residenti nello stesso condominio.

Inoltre, è stato rinvenuto e sequestrato un falso tesserino intestato a un sedicente “Maresciallo Mario Rossi”, probabilmente utilizzato per ingannare le vittime e ottenere la loro fiducia. Gli investigatori hanno ricostruito il modus operandi: complici da remoto, detti “centralinisti”, contattano telefonicamente le vittime fingendosi membri delle Forze dell’Ordine e raccontano di un grave incidente o dell’arresto di un familiare. Successivamente, l’emissario si presenta alla porta, esibendo falsi distintivi, per farsi consegnare denaro o gioielli come “cauzione”.

Restituzione dei beni e appello alla prudenza

Grazie all’intervento tempestivo della Polizia, i preziosi e il denaro recuperati sono stati restituiti agli anziani coniugi. L’uomo, residente nel napoletano, è stato arrestato per furto aggravato in abitazione e possesso di segni distintivi contraffatti.

IPA