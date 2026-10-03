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È scattata una denuncia per tentata truffa aggravata a Siena, dove un uomo di 48 anni residente in Campania è stato fermato mentre cercava di raggirare un’anziana. L’intervento tempestivo delle forze dell’ordine, attivate grazie alla chiamata della figlia della vittima al numero unico di emergenza, ha impedito che la truffa venisse portata a termine.

L’episodio: come si è svolto il tentativo di truffa

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato lo scorso 28 settembre a Siena, in un contesto di crescente allarme per i tentativi di truffa ai danni di persone anziane. Le autorità avevano già intensificato i controlli sul territorio, coinvolgendo anche la Squadra Mobile per contrastare i reati contro il patrimonio.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la vicenda ha avuto inizio quando la figlia di un’anziana residente in città ha ricevuto una telefonata sospetta. Un uomo, spacciandosi per un maresciallo dei Carabinieri, ha chiesto alla donna la consegna di denaro e gioielli, annunciando il prossimo arrivo di un presunto rappresentante delle forze dell’ordine presso la sua abitazione.

La figlia, insospettita dalla richiesta, ha prontamente chiamato il 112, consentendo così l’attivazione immediata delle pattuglie presenti sul territorio. Nel frattempo, la vittima aveva già preparato i propri preziosi per la consegna, ignara della natura fraudolenta della telefonata.

L’intervento della Polizia e il fermo del sospetto

Nel corso dei servizi di controllo rafforzati, gli agenti hanno notato nei pressi di Porta Romana un’autovettura sospetta. A bordo si trovava un uomo che, sottoposto a verifica, è apparso subito agitato e incapace di giustificare la propria presenza a Siena. Gli accertamenti hanno permesso di appurare che il soggetto aveva precedenti per reati contro il patrimonio.

Proprio mentre gli agenti erano impegnati nel controllo, la Sala Operativa della Questura ha diramato una nota relativa a una tentata truffa ai danni di un’anziana residente nelle vicinanze. Gli investigatori si sono quindi recati presso l’abitazione della vittima, dove hanno potuto constatare che la donna era pronta a consegnare i suoi beni, ma l’intervento della figlia e delle forze dell’ordine ha impedito che il raggiro andasse a buon fine.

Le indagini e la denuncia

Gli accertamenti svolti dagli investigatori hanno confermato i sospetti: il 48enne fermato era coinvolto nel tentativo di truffa. L’uomo è stato condotto in Questura, sottoposto a rilievi fotodattiloscopici e infine denunciato per tentata truffa aggravata.

Durante il controllo, i poliziotti hanno inoltre trovato nella disponibilità dell’uomo una modica quantità di hashish, per la quale è stato sanzionato amministrativamente e gli è stata contestualmente sospesa la patente di guida.

Conclusioni

L’operazione condotta a Siena rappresenta un esempio di come la sinergia tra cittadini attenti e forze dell’ordine possa prevenire efficacemente i reati contro le persone più fragili. La Polizia di Stato rinnova l’invito a non abbassare la guardia e a rivolgersi sempre ai numeri di emergenza in caso di dubbi o sospetti.

IPA