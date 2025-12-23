Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto a Rieti, dove un giovane di 21 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato in flagranza di truffa aggravata ai danni di un’anziana residente nel capoluogo reatino. L’episodio si è verificato nella giornata di ieri, quando la vittima è stata raggirata da un uomo che si è finto maresciallo dei Carabinieri, inducendola a consegnare denaro e gioielli.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione è scattata dopo che una donna di 83 anni è stata contattata telefonicamente da un individuo che si è presentato falsamente come maresciallo dei Carabinieri della Stazione di Rieti. L’uomo, con tono autoritario, ha informato la vittima che la sua auto sarebbe stata coinvolta in una rapina ai danni di una gioielleria, spingendola così in uno stato di agitazione.

Il modus operandi della truffa

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il truffatore ha insistito con la donna attraverso una serie di telefonate, prospettando la necessità di chiarire la sua posizione e proponendo una presunta soluzione “bonaria”. In questo modo, è riuscito a convincerla a consegnare una busta contenente 5.000 euro in contanti e monili in oro per un valore di circa 40.000 euro, con il pretesto di verificarne la provenienza lecita.

L’allontanamento del marito e l’intervento dei Carabinieri

Per portare a termine la truffa, il giovane ha anche persuaso la vittima a far uscire il marito di casa, indirizzandolo presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Rieti con la scusa di parlare con un Ufficiale. Una volta giunto presso la Caserma di Viale De Juliis, il marito è stato accolto da un militare che, intuendo il tentativo di truffa, ha immediatamente allertato la Centrale Operativa. È stata così inviata una pattuglia della Sezione Radiomobile presso l’abitazione dell’anziana.

L’arresto in flagranza e la fuga interrotta

Il tempestivo intervento dei Carabinieri ha permesso di sorprendere il giovane proprio mentre stava ritirando la busta con il denaro e i gioielli. Alla vista dei militari, il 21enne ha tentato la fuga a piedi, cercando anche di disfarsi della refurtiva. Dopo un breve inseguimento, è stato raggiunto, circondato e bloccato dagli uomini dell’Arma.

Identità e precedenti dell’arrestato

L’uomo, di origini straniere ma residente da anni in provincia di Caserta, è stato condotto presso gli uffici della Compagnia di Rieti e, al termine delle formalità di rito, trasferito presso la locale casa circondariale. Gli accertamenti successivi hanno rivelato che il giovane era già stato arrestato per un analogo reato lo scorso 4 dicembre dai Carabinieri della Compagnia di Colleferro, a Segni, e che per quel fatto era destinatario di un’ordinanza cautelare personale emessa dal Tribunale di Velletri. Tale provvedimento gli è stato notificato dall’Arma di Rieti.

IPA