Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un uomo di 40 anni è stato arrestato dai Carabinieri a Livorno per un tentativo di truffa aggravata ai danni di una donna anziana. L’intervento è stato reso possibile grazie alla segnalazione del marito della vittima e alle indagini condotte dai militari, che hanno sventato il raggiro orchestrato con la cosiddetta “tecnica del finto carabiniere”.

Il tentativo di truffa: la dinamica dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione si inserisce nell’ambito dei servizi di controllo mirati a contrastare le truffe, in particolare quelle che colpiscono le persone anziane e le fasce più vulnerabili della popolazione.

L’episodio si è verificato a Livorno, dove una donna anziana è stata presa di mira da un gruppo di malviventi esperti in raggiri di questo tipo. La vittima è stata contattata telefonicamente da un sedicente Maresciallo dei Carabinieri, che l’ha informata del presunto ritrovamento dei suoi documenti sul luogo di una rapina appena avvenuta. Con una sofisticata pressione psicologica, i truffatori hanno convinto la donna e il marito a collaborare “immediatamente” per evitare gravi conseguenze penali, arrivando persino a minacciarli con la possibilità di una perquisizione domiciliare che avrebbe potuto metterli in cattiva luce con i vicini.

Il marito della vittima è stato allontanato da casa con il pretesto di doversi recare in caserma per accertamenti urgenti, mentre la donna è stata indotta a raccogliere tutti i gioielli e il denaro contante presenti in casa, per un valore stimato di circa 15.000 euro, da consegnare a un presunto collega del finto Maresciallo, che l’attendeva nei pressi della stazione ferroviaria di Livorno.

L’intervento dei Carabinieri e l’arresto

Grazie alla tempestiva telefonata del marito al 112 NUE, la Centrale Operativa dei Carabinieri di Livorno ha potuto avviare immediatamente le indagini. Gli investigatori hanno analizzato i sistemi di videosorveglianza pubblici e privati della zona, riuscendo così a individuare la vittima mentre si dirigeva in auto verso la stazione ferroviaria. Contestualmente, è stato notato un uomo sospetto che seguiva la vettura della donna e le faceva segno di parcheggiare accanto a lui.

Proprio in quel momento è intervenuta una pattuglia dell’Arma, che ha bloccato il “finto maresciallo” un attimo prima che potesse impossessarsi dei beni della vittima. L’uomo, un 40enne originario della Campania, ha tentato di allontanarsi e di apparire estraneo ai fatti, ma è stato fermato e condotto in caserma.

Complicità e modalità operative

Dalle prime verifiche è emerso che il truffatore aveva almeno un complice, attualmente in fase di identificazione, che è rimasto in contatto telefonico con la vittima per darle istruzioni su come raggiungere il luogo dell’appuntamento e, parallelamente, aggiornava il complice incaricato della riscossione sulla posizione della donna. Solo il rapido intervento dei Carabinieri ha impedito che la truffa venisse portata a termine.

Precedenti e provvedimenti giudiziari

Le indagini hanno permesso di ricostruire l’intera dinamica come un caso di truffa aggravata ai danni di una persona anziana. È emerso inoltre che l’arrestato era già stato denunciato per un reato analogo il 19 marzo scorso in provincia di Reggio Calabria. Al termine degli accertamenti, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Livorno hanno tratto in arresto l’uomo, sorpreso in flagranza di tentata truffa aggravata. Dopo le formalità di rito, su disposizione della Procura della Repubblica di Livorno, il sospettato è stato trasferito presso la casa circondariale “Le Sughere”.

A seguito dell’udienza di convalida davanti al Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Livorno, è stata applicata la misura cautelare restrittiva in carcere.

IPA