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È di due arresti e 7.400 euro recuperati il bilancio di un’operazione dei Carabinieri a Lioni (Avellino), dove una donna anziana è stata vittima di una truffa con la tecnica del “finto nipote”. I presunti responsabili, entrambi residenti in provincia di Napoli, sono stati fermati nel centro cittadino mentre tentavano di allontanarsi con il denaro sottratto. L’intervento tempestivo delle forze dell’ordine ha permesso di restituire l’intera somma alla vittima e di evitare che il raggiro si completasse con la sottrazione di altri beni.

Il racconto della truffa e l’intervento dei Carabinieri

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, tutto ha avuto inizio nel pomeriggio di ieri, quando al Numero Unico di Emergenza 112 sono arrivate alcune segnalazioni riguardanti tentativi di truffa nel centro di Lioni. In particolare, una donna ultraottantenne è stata contattata telefonicamente da un uomo che, spacciandosi per suo nipote, le ha raccontato una falsa emergenza familiare. L’uomo ha riferito che la madre e il fratello della vittima erano stati trattenuti presso una caserma dei Carabinieri a causa di un presunto mancato pagamento di tasse e che, per evitare l’arresto, era necessario consegnare con urgenza una somma di denaro.

Il modus operandi dei truffatori

La vittima, preoccupata per la sorte dei propri familiari e convinta della veridicità della storia, ha consegnato 7.400 euro in contanti agli sconosciuti. Non solo: la donna aveva già preparato anche alcuni monili in oro, che i malviventi avevano intenzione di ritirare poco dopo. Tuttavia, grazie alle segnalazioni e alla rapidità dell’intervento dei Carabinieri, il piano dei truffatori è stato interrotto prima che potessero impossessarsi anche dei preziosi.

Immediatamente dopo le segnalazioni, i militari hanno predisposto un dispositivo di ricerca che ha consentito di individuare e bloccare un’autovettura con targa straniera nel centro abitato di Lioni. A bordo si trovavano un 21enne e un 52enne, entrambi residenti in provincia di Napoli. Durante la perquisizione del veicolo, sotto il sedile del passeggero, è stata rinvenuta una busta di plastica contenente l’intera somma sottratta all’anziana. Gli accertamenti hanno permesso di collegare il denaro alla truffa appena consumata.

Le conseguenze per i responsabili

Alla luce degli elementi raccolti, i due uomini sono stati arrestati in flagranza per truffa aggravata in concorso. Su disposizione della Procura della Repubblica di Avellino, sono stati tradotti alla Casa Circondariale di Bellizzi Irpino. L’intera somma di 7.400 euro è stata restituita alla legittima proprietaria, che ha così potuto riavere quanto le era stato sottratto con l’inganno.

Indagini in corso e raccomandazioni delle forze dell’ordine

Sono attualmente in corso ulteriori accertamenti per individuare eventuali complici e verificare se i due arrestati siano coinvolti in altri episodi analoghi. L’episodio, secondo i Carabinieri, conferma quanto sia fondamentale segnalare tempestivamente al 112 qualsiasi telefonata sospetta, soprattutto quando vengono richieste somme di denaro con la scusa di emergenze familiari. La rapidità dell’intervento ha permesso di assicurare alla giustizia i presunti responsabili e di restituire l’intero importo sottratto alla vittima.

Il fenomeno delle truffe agli anziani

La truffa del “finto nipote” è purtroppo una delle tecniche più diffuse ai danni delle persone anziane, che spesso vengono prese di mira da malviventi senza scrupoli. Gli autori di questi raggiri sfruttano la buona fede e la vulnerabilità delle vittime, facendo leva su sentimenti di paura e preoccupazione per i propri cari. Le forze dell’ordine raccomandano di non fidarsi mai di richieste di denaro ricevute telefonicamente e di contattare immediatamente il 112 in caso di dubbi.

IPA