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49.000 euro sequestrati, questo il bilancio di un’operazione condotta dai Carabinieri a Benevento, dove un uomo è stato vittima di una truffa telematica. L’intervento è stato reso possibile grazie alla tempestiva denuncia della vittima e alla collaborazione tra Procura e militari, che hanno permesso di bloccare il trasferimento del denaro.

Truffa telematica a Benevento

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione ha preso avvio verso la fine di marzo, quando un uomo di circa 60 anni residente nel capoluogo sannita ha denunciato di essere stato contattato telefonicamente da un individuo che si è presentato come operatore della Banca Nazionale del Lavoro.

Attraverso una serie di artifici e raggiri, il truffatore ha convinto la vittima che sul suo conto corrente erano in corso operazioni fraudolente, apparentemente localizzate nella zona di Bari.

La tecnica dello spoofing e il secondo contatto

La vicenda si è ulteriormente complicata quando la vittima è stata raggiunta da una seconda telefonata. Questa volta l’interlocutore si è qualificato falsamente come appartenente all’Arma dei Carabinieri, utilizzando la tecnica dello “spoofing” per far apparire sul display del destinatario un numero istituzionale.

In questo modo i malviventi hanno rafforzato la credibilità della precedente comunicazione, inducendo l’uomo a credere che fosse necessario collaborare per agevolare le indagini e la cattura dei presunti responsabili.

Il bonifico e la scoperta della frode

Sotto la pressione dei truffatori, la vittima è stata indotta a effettuare con urgenza un bonifico di 49.000 euro su un conto corrente indicato dagli stessi malviventi.

Solo dopo aver effettuato ulteriori verifiche presso il proprio istituto di credito, l’uomo ha compreso di essere stato raggirato e ha immediatamente sporto denuncia presso la Stazione Carabinieri di Benevento.

L’intervento dei Carabinieri e il sequestro delle somme

Grazie al tempestivo intervento dei militari, che hanno richiesto subito il blocco dell’operazione presso l’istituto destinatario, è stato possibile impedire il definitivo perfezionamento della truffa.

La Procura della Repubblica ha quindi disposto d’urgenza il sequestro preventivo delle somme giacenti sul conto corrente beneficiario, che al momento dell’esecuzione risultavano pari a 48.990,38 euro. Il provvedimento è stato successivamente convalidato dal Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) del Tribunale di Benevento.

IPA