Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Eseguito un arresto dalla Polizia di Stato che ha sventato una rapina maturata al termine di una truffa ai danni di una cittadina palermitana. Un 39enne è stato fermato con l’accusa di rapina e truffa in concorso, dopo aver tentato di sottrarre i preziosi della vittima con la nota tecnica del “finto Carabiniere”.

La dinamica della truffa: il finto Carabiniere e il perito orafo

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’intervento è stato condotto dal personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, che ha agito tempestivamente per bloccare il responsabile e restituire i beni sottratti alla legittima proprietaria.

L’episodio si è verificato a Palermo, dove una donna, trovandosi sola in casa, è stata contattata telefonicamente da un individuo che si è spacciato per Carabiniere. L’uomo le ha riferito la necessità di visionare i suoi monili per poter scagionare il compagno della vittima, sospettato di aver commesso un furto in gioielleria. In seguito, la donna ha ricevuto la visita di un presunto perito orafo, che ha iniziato a “ispezionare” i gioielli con la scusa di una verifica ufficiale.

Il tentativo di fuga e la reazione della vittima

Durante la finta ispezione, il truffatore ha cercato di distrarre la donna per appropriarsi dei preziosi. Tuttavia, la vittima ha intuito le reali intenzioni dell’uomo e ha tentato di impedirgli la fuga, ingaggiando una colluttazione per difendere i propri beni. Nonostante la resistenza, il malvivente è riuscito a impossessarsi dei monili e ha tentato la fuga.

La donna, pur scossa dall’accaduto, ha chiesto aiuto ai vicini di casa. Un condomino è intervenuto prontamente sulle scale, riuscendo a rallentare la fuga del truffatore. Nel frattempo, una pattuglia della Polizia di Stato, allertata dalla richiesta di soccorso, è giunta rapidamente sul posto e ha bloccato il responsabile, traendolo in arresto.

Recupero dei gioielli e indagini in corso

I monili sottratti sono stati recuperati e restituiti alla proprietaria, ancora provata dalla brutta esperienza. Le forze dell’ordine hanno sottolineato che sono in corso ulteriori indagini per identificare gli altri membri della banda coinvolta nella truffa.

L’episodio di Palermo si inserisce nel più ampio fenomeno delle truffe ai danni di persone vulnerabili, spesso anziane e sole in casa. Le forze dell’ordine invitano i cittadini a prestare la massima attenzione e a segnalare tempestivamente situazioni sospette, ricordando che nessun pubblico ufficiale richiede ispezioni di beni personali senza un preavviso formale.

IPA