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Eseguito un arresto per rapina aggravata a Salerno, dove un uomo è stato fermato dopo aver tentato di sottrarre denaro e beni a un’anziana con l’inganno. L’intervento è stato effettuato il 6 luglio, in seguito a una segnalazione di cittadini che avevano bloccato il presunto responsabile.

La dinamica dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nel capoluogo campano, dove il personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura è intervenuto prontamente a seguito di una chiamata alla Sala Operativa.

L’allarme è scattato quando alcuni cittadini hanno segnalato la presenza di un individuo bloccato dopo essere stato sorpreso all’interno dell’abitazione di una donna anziana. Secondo la ricostruzione degli agenti, l’uomo avrebbe tentato di divincolarsi per fuggire, ma è stato preso in consegna dagli operatori di polizia giunti sul posto.

Poco prima, la vittima era stata contattata telefonicamente da un sedicente parente che, con il pretesto di un presunto furto dell’auto di un familiare, le aveva chiesto denaro e oggetti di valore. L’anziana era stata informata che una persona sarebbe passata a ritirare quanto richiesto.

Il tentativo di truffa e la reazione dei familiari

Successivamente, l’uomo si è presentato alla porta della donna, spacciandosi falsamente per un appartenente alle Forze dell’Ordine. Una volta all’interno dell’abitazione, dopo aver saputo dell’esistenza di una cassaforte, avrebbe assunto un comportamento aggressivo e minaccioso, appropriandosi delle chiavi e cercando di aprirla.

L’arrivo dei familiari della vittima e le loro grida hanno però costretto il malintenzionato a tentare la fuga. Tuttavia, è stato rintracciato e bloccato poco dopo da alcuni presenti e da un agente della Polizia di Stato libero dal servizio che si trovava casualmente in zona.

Le indagini e il sequestro

Durante la perquisizione personale, gli agenti in servizio a Salerno hanno recuperato le chiavi della cassaforte, restituite immediatamente alla legittima proprietaria. Inoltre, è stato sequestrato il telefono cellulare dell’arrestato, sul quale sono arrivate numerose chiamate durante le attività di polizia giudiziaria. Questo elemento ha fatto ipotizzare il possibile coinvolgimento di altri soggetti nella vicenda.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti di polizia, è stato arrestato per rapina aggravata. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato associato presso la locale Casa Circondariale in attesa dell’udienza di convalida.

IPA