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Un raggiro pesante, calcolato nei minimi dettagli, che è fruttato ai malviventi un bottino da 130 mila euro in contanti più diversi gioielli d’oro. A farne le spese è stata un’anziana di 80 anni a Sora, nel Frusinate, agganciata dai truffatori con la scusa di una presunta rapina in cui sarebbe rimasta coinvolta una sua vecchia vettura. Sull’episodio sono in corso le indagini della Polizia di Stato per risalire agli autori della truffa.

La telefonata e la minaccia a un’anziana di Sora

Il raggiro è avvenuto a Sora (Frosinone) nel pomeriggio del 2 novembre. Intorno alle 16, l’anziana ha ricevuto una telefonata anonima sul telefono di casa. Un uomo si è presentato come collaboratore di un presunto giudice del Tribunale e le ha detto che un’automobile che non possedeva più era stata usata in una rapina.

Per convincerla a collaborare, ha prospettato una perquisizione imminente nell’abitazione e il disagio che ne sarebbe derivato.

La consegna di denaro e preziosi

Il falso funzionario ha tenuto la donna sotto pressione e le ha ordinato di preparare denaro e oggetti di valore. Le ha spiegato che un perito del Tribunale sarebbe passato a ritirarli per svolgere alcune verifiche.

Alle 16:30, circa mezz’ora dopo la telefonata, un complice si è presentato alla porta, fingendosi l’esperto incaricato dall’autorità giudiziaria. Spaventata e convinta di dover risolvere rapidamente la situazione, la donna gli ha consegnato i risparmi e l’oro custoditi in casa. Il denaro ammontava a 130 mila euro.

Le indagini e l’appello

Gli investigatori della Polizia di Stato hanno avviato le indagini per risalire agli autori del raggiro. Le forze dell’ordine ricordano che né i dipendenti del Tribunale né gli appartenenti alla polizia si presentano nelle abitazioni per chiedere o ritirare denaro e oggetti preziosi.

In caso di telefonate sospette, l’invito è a interrompere la conversazione e chiamare subito il Numero Unico di Emergenza 112.

IPA